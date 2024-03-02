Genel Sağlık İş Edirne Şubesi’nden Keşan’da kahvaltı

Genel Sağlık İl Edirne Şubesi 3 Mart Pazar günü Keşan’da bir Tanışma ve Dayanışma Kahvaltısı kahvaltı gerçekleştirecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Genel Sağlık İş Edirne Şube Örgütlenme Sekreteri Levent Budak, sendikanın çalışmaları ile ilgili bir açıklama yaparak şunları söyledi: “Sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda örgütlü sendikamız gerek eylem gerek söylem gerekse hukuksal kazanımlarıyla haklı mücadelesine devam etmektedir. Birleşik Kamu İş Konfederasyonuna bağlı Genel Sağlık-İş çalışanların örgütlü birliğini sağlayarak mücadeleci sendika anlayışıyla çalışanların hakkını hukukunu aramaya geliştirmeye ve korumaya kararlıdır. Gücünü üyesinden alan sendikamız örgütlülüğünü her geçen gün arttırmaya devam etmektedir. Keşan’da da örgütlülüğümüzü geliştirmek adına 3 Mart Pazar günü Keşan Devlet Hastanesi’ndeki arkadaşlarımızla bir tanışma ve dayanışma kahvaltısı düzenleyeceğiz” dedi.