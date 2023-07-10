Genel-İş yarın 'iş' yavaşlatacak!

DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan’ın 11 Temmuz’da bir günlük iş yavaşlatma eylemi açıklamasının ardından Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Ovalı da, ülke genelinde olduğu gibi Balıkesir’de de örgütlü oldukları işyerlerinde bir günlük yavaşlatma eylemi yapacaklarını açıkladı.BALIKESİR (İGFA) - DİSK/Genel-İş Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Ovalı, hükümetten kadro ve ilave tediye haklarının verilmesi, ücretlerde iyileştirme, belediye şirket işçilerine uygulanan ayrımcılığı son verilmesi ve ücretlerdeki gelir vergisi kesintisinin düşürülmesi talebi ile örgütlü oldukları işyerlerinde 11 Temmuz da iş yavaşlatacaklarını açıkladı.

Eylemin görev yaptıkları belediyeler ile ilgili değil, daha önce öğretmenlerin ve sağlık emekçilerinin yaptığı gibi hükümete seslerini duyurabilmek için olduğunu ifade etti.

Başkan Ovalı, belediye işçilerinin sesini yükseltebilmek için “Ücretlerde iyileştirme, belediye şirket işçilerine uygulanan ayrımcılığı son verilmesi, kadro ve ilave tediye haklarının verilmesi ve ücretlerdeki gelir vergisi kesintisinin düşürülmesi talebi ile Balıkesir genelinde örgütlü oldukları işyerlerinde 11 Temmuz'da iş yavaşlatacaklarını söyledi.

Başkan Ovalı yaptığı açıklamada, tüm belediye işçilerini 4 ana talebimiz etrafında mücadele etmeye davet ederken, "İnsanca yaşayacak bir ücret için tüm ücretler iyileştirilmelidir! Belediye şirket işçilerine uygulanan ayrımcılık son bulmalıdır! Kadro ve ilave tediye haklarımız derhal verilmelidir! Vergide adalet sağlanmalı ücretlerdeki gelir vergisi kesintisi düşürülmelidir!" çağrısında bulundu.

Belediye işçileri olarak seslerin yükseltilmesini isteyen Ovalı, "Taleplerimiz için hep birlikte mücadele edelim ve kazanalım. Genel Başkanımızın duyurduğu, yukarıda saydığımız 4 ana talebimiz etrafında Balıkesir İşçilerini 11 Temmuz 2023 Salı günü iş yavaşlatmaya davet ediyoruz" dedi.

Yapılacak eylemin tek amacının bugüne kadar ötelenen belediye şirket işçilerinin ve belediye işçilerinin haklarının tam olarak verilmesi için kamuoyunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.