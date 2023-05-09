Gençlere ikinci müjde geldi... Bisikletler Gaziantep'ten

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’te ikamet eden gençlere bisiklet hediye edileceğini müjdeledi.GAZİANTEP (İGFA)- Başkan Şahin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler için daha sağlıklı şekilde yaşam sürdürmeleri ve Gaziantep’te yapılan bisiklet yollarının kullanılmasını amacıyla 18- 25 yaş arası gençlere bisiklet hediye edileceğini açıkladı.

Sadece Gaziantep’te konaklayan, 18- 25 yaş arası gençler ve daha önce bisiklet almamış olan kişiler başvuru yapabilecek. Başvurular, https://kadindostu.gaziantep.bel.tr/genc-basvuru/bisiklet?id=2&tc= adresinden gerçekleştirilecek.

ŞAHİN: YEŞİL EKONOMİ, GENÇ DOSTU ŞEHİR, ŞAMPİYON ŞEHİR DEDİĞİMİZ BİSİKLETİ DAHA ÇOK KULLANALIM

Şahin, bisiklet müjdesiyle ilgili yaptığı açıklamada Gaziantep’te her yere bisiklet yolu yapıldığını belirterek, “İstiyoruz ki bu bisiklet yolunda gençlerimiz, bisikletlere binsinler. Yeşil ekonomi, genç dostu şehir, şampiyon şehir dediğimiz bisikleti daha çok kullanalım. Aldığımız kararla bu şehirde 18 – 25 yaş arasındaki tüm gençlerimize bisiklet göndereceğiz. Bisikleti gönderirken günde 500 bisiklet yapabiliyoruz. Bisikletlerimiz geldikçe hemen adreslerinize göndereceğiz ve bu bisiklet, bu bisiklet yolları sizi huzura, başarıya, umuda ve mutluluğa götürsün istiyoruz” ifadelerini kullandı.