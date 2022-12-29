Gençlere burs ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - 531 bin 468 öğrenciye toplamda 1,5 milyar liraya yakın ödenececek olan 3 aylık burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı.

Yeni yıla sayılı günler kala müjdeyi Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından paylaştı.

"Gençler, her anınızda olduğu gibi yeni yıla sayılı günler kala da yanınızdayız" mesajı veren Bakan Dr. Kasapoğlu, "Bu yıl GSB burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerimizin ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı. GSB ailemize tekrar hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Gençler, her anınızda olduğu gibi yeni yıla sayılı günler kala da yanınızdayız.????

Bu yıl GSB burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerimizin ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı.

GSB ailemize tekrar hoş geldiniz. ???? pic.twitter.com/FLQa2Rynng — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 29, 2022