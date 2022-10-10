Gençler MUTSO yönetimini devralmaya hazırlanıyor

Muğla’nın Menteşe, Ortaca, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Yatağan, Kavaklıdere ve Datça olmak üzere 8 ilçesini bünyesinde barındıran Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) seçimleri öncesinde; oda üyesi genç iş insanları, son 4 seçimdir süregelen, çirkin politik yönetime son vermek için mevcut Başkan Mustafa Ercan listesinde birleşti.Ata SEVGİ / AjansCANKA (MUĞLA İGFA) - Geçmişi 1884 yılına dayanan, 138 yıllık MUTSO’da Gençler, “Yeni bir Muğla Hikayesi”yazmaya başladı!..

MUTSO’da bugün için yaklaşık 5 bin üyenin çoğunluğunu oluşturan genç iş insanları; bu güne kadar olan son 4 dönem seçimlerinde politik davranarak başkan seçilen ve son seçildiği 2018 yılında da oda seçimlerinin haftasında, 24 Haziran 2018 Milletvekili Seçimleri öncesi AK Parti’den aday olabilmek için MUTSO Başkanlığından istifa eden Bülent Karakuş’a karşı cephe alarak, mevcut MUTSO Başkanı Mustafa Ercan listesinde, yeni dönem yönetimi devralmak için bir araya geldi.

“Yeni Muğla Hikayesi” sloganıyla yola çıkan MUTSO üyesi gençlerle birlikte, düzenlediği toplantıda ekibini tanıtan MUTSO Başkanı Mustafa Ercan; Bülent Karakuş’un istifasıyla, oda yönetim kurulu kararıyla son 4 yıldır MUTSO Başkanı olduğunu ve ilk kez, gençlerin ağırlıklı olduğu bir listeyle sadece bir dönem için aday olduğuna dikkat çekti.

"Genç arkadaşlarımızın dinamikliği, yenilikçi ruhları ve enerjileri ile odamız çok daha aktif bir yönetim sergileyecektir" diyen Ercan, Muğla'nın ekonomik yapısı düşünüldüğünde de hiçbir sektörün diğerinden üstün yada ayrıcalıklı olmadığını belirterek, "Odamızın fon kaynaklarını 2018 öncesine göre 50 kat arttırdık. Bu dönem bu bütçe ile yerine getirmek istediğimiz çok güzel projelerimiz var. KARMA OSB projesinin başvurusunu yaptık. Bu projeyi tamamlamak, ilk hedeflerimizden birisi. Bunun yanında Apiterapik Arıcılık ürünleri İşleme Merkezi için 11 milyon 500 bin TL hibe destek alarak, projenin ilk aşamasına başladık. Yörük Köyü projemiz, göreve geleceğimiz yeni genç yönetimimizle tamamlanacak" diye konuştu.

Muğla Ticaret Ve Sanayi Odası sadece bir meslek kuruluşu olmadığını belirten Ercan, "138 yıldır tüm yurtta her alanda söz sahibi olmuş çok saygın bir kuruluştur. Bu bilinçle ilimizin sosyo kültürel alanında da etkin olmak zorundayız. TOBB katkısı ile Muğla Menteşe Fen Lisesi binası dönemimizde tamamlanarak eğitime başlamıştır. Bundan sonrada tarafımızdan eğitim her zaman esteklenecektir. Kültürümüze sahip çıkmak adına kültürel faaliyetlerimiz devam ettireceğiz” dedi.

https://youtu.be/2tHyBxNA1qs