Son Dakika

Gençler için nitelikli istihdam fırsatı: Uçak bakım teknisyenliği

GÜNDEM 01.03.2024, 09:27
Gençler için nitelikli istihdam fırsatı: Uçak bakım teknisyenliği

ORAN Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Avrupa Birliği destekli “Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesi” ile 54 gencimize nitelikli istihdam fırsatı sağlanacak. Toplam 320 bin avro bütçeye sahip proje ile gençlere eğitim imkanı sunularak havacılık sektöründe çalışmalarının önü açılacak.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - 18-29 yaş arası eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin (NEET) istihdamını ve işgücüne katılımlarını hedefleyen proje kapsamında katılımcılara uçak bakım teknisyenliği modüllerinin yönelik toplam 808 saat eğitim verilecek. Modül eğitimlerinin verilmesi için Orta Anadolu Kalkınma Ajanı ile Kapadokya Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi müfredatına uygun olarak verilecek eğitimler sonrasında 14 farklı branşta SHY-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Modül Sınavları ve SHT-1L-HS Dil Yeterliliği Sınavlarının ücretleri de proje kapsamında karşılanacak.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Erciyes Üniversitesi’nin eş faydalanıcı olduğu proje ile Kayseri ilinde toplam 101 gün sürecek olan eğitimler verilerek katılımcılara günlük olarak cep harçlığı desteği sağlanacaktır. Ayrıca eğitimler sonrasında İŞKUR’dan görevlendirilecek “İş ve Meslek Danışmanları” tarafından “Bireysel Eylem Planları” hazırlanarak, eğitim sonrasında katılımcılara 4 ay süresince iş arama desteği (finansal destek) verilecek. Bu sayede katılımcıların hızlı bir şekilde istihdamda yer alması sağlanacak.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin; Proje ile dünya genelinde hızla gelişen havacılık sektörüne yönelik Kayserili gençlerimizin yetiştirilmesinin amaçlandığını, stratejik bir sektör olan havacılıkta başta Kayseri ilimizin ve ülkemizin rekabet gücünün artırılmasının Orta Anadolu Kalkınma Ajansı öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Proje hakkında detaylı bilgi ve başvuru linkine Orta Anadolu Kalkınma Ajansı web sitesi (www.oran.org.tr) üzerinden ulaşılabilmektedir. 18-29 yaş arası NEET’lerin başvuruları 3 Mart 2024 tarihine kadar kabul edilecektir.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 72
2. Fenerbahçe 27 70
3. Trabzonspor 27 46
4. Beşiktaş 27 46
5. Kasımpasa 27 39
6. Sivasspor 27 37
7. Başakşehir 27 36
8. Rizespor 27 36
9. Antalyaspor 27 35
10. Kayserispor 27 35
11. Samsunspor 27 33
12. A.Demirspor 27 32
13. Alanyaspor 27 30
14. Karagümrük 27 29
15. Ankaragücü 27 29
16. Hatayspor 27 29
17. Konyaspor 27 28
18. Gaziantep FK 27 28
19. Pendikspor 27 26
20. İstanbulspor 27 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 24 58
2. Göztepe 24 49
3. Kocaelispor 24 44
4. Bodrumspor 24 42
5. Sakaryaspor 24 40
6. Boluspor 24 39
7. Bandırmaspor 24 39
8. Ahlatçı Çorum FK 24 38
9. Gençlerbirliği 24 33
10. Erzurumspor 24 30
11. Keçiörengücü 24 30
12. Manisa FK 24 28
13. Ümraniye 24 27
14. Şanlıurfaspor 24 23
15. Tuzlaspor 24 23
16. Adanaspor 24 23
17. Altay 24 15
18. Giresunspor 24 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 26 59
3. Arsenal 26 58
4. Aston Villa 26 52
5. Tottenham 25 47
6. M. United 26 44
7. Brighton 26 39
8. West Ham United 26 39
9. Wolves 26 38
10. Newcastle 26 37
11. Chelsea 25 35
12. Fulham 26 32
13. Crystal Palace 26 28
14. Bournemouth 25 28
15. Everton 26 25
16. Brentford 26 25
17. Nottingham Forest 26 24
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 26 13
20. Sheffield United 26 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 65
2. Girona 26 59
3. Barcelona 26 57
4. Atletico Madrid 26 52
5. Athletic Bilbao 26 49
6. Real Betis 26 42
7. Real Sociedad 26 40
8. Las Palmas 26 36
9. Valencia 25 36
10. Getafe 26 34
11. Osasuna 26 33
12. Deportivo Alaves 26 29
13. Villarreal 26 29
14. Rayo Vallecano 26 25
15. Sevilla 26 24
16. Mallorca 26 24
17. Celta Vigo 26 21
18. Cadiz 26 18
19. Granada 25 14
20. Almeria 26 9