Genç Sağlık Sendikası’na Kahramanmaraşlı Genel Başkan Yardımcısı
Genç Sağlık Sendikası tüzük teslimini yaparak resmi olarak kurulduğunu ilan etti. Genel Merkez kurucular kurulu arasında Kahramanmaraş’ın sağlık sektörünün sevilen ismi Ekrem Aydın da yerini aldı.Tural ŞAHBAZLI (KAHRAMANMARAŞ İGFA)
Genç Sağlık Sendikası tüzük teslimini yaparak resmi olarak kurulduğunu ilan etti. Genel Merkez kurucular kurulu arasında Kahramanmaraş’ın sağlık sektörünün sevilen ismi Ekrem Aydın da yerini aldı.
Sağlık sektörünün fenomen ismi Osman Kaya’nın Genel Başkanı olduğu Genç Sağlık Sendikası’nda sendika sözcüsünün ise Aras Ali Altıntaş olması sağlık camiasında sevinçle karşılandı.Yeni kurulmasına ve henüz üyelik kaydına başlamamasına rağmen sendikanın temsilcisi olmak için başvuranların sayı iki bini geçti.
Genel Başkan Osman Kaya yaptığı açıklamada: “Genç Sağlık Sendikası kuruldu. Ekibimizde yer almak isteyen herkes bizlere ulaşabilir. Sendikamız, başta Sağlık Bakanlığı ve Aile Bakanlığında görev yapan meslektaşlarımız dahil; Atama bekleyenler, sürekli işçi kadrosunda yer alanlar, kamu dışı ase çalışanları, vekil çalışanlar, enfeksiyon çalışanları içinde komiteler oluşturmuş olup bu konuda çalışmalar yapacaktır.”
Kahramanmaraşlı Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Aydın ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Aylar öncesinden inanan 7 kişi yola çıkıyoruz. Allah Yar ve Yardımcımız olsun inşallah. Kazanan gençler olacak, kazanan sağlık ordumuzun Kahraman neferleri olacak.”
Sendika Kurucular Kurulu
Genel Başkan: Osman Kaya
Genel Sekreter: Furkan Ali Çiftçioğlu
Genel Başkan Yardımcısı: Arif Camgöz
Genel Başkan Yardımcısı: Fatih Çekirge
Genel Başkan Yardımcısı: Dinçer İlboğa
Genel Başkan Yardımcısı: Ekrem Aydın
Genel Başkan Yardımcısı: Fehim Alır
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