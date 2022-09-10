Genç Parti Bursa'dan BESOB'a ziyaret

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Genç Parti Bursa İl Başkanı Tuncer Mutlu, Başkan Yardımcıları Okan Polat, Ekrem Ortalık ve Zehra Gençgüvener’i makamında misafir ederek, yeni dönemi anlattı.BURSA (İGFA) - Ziyaret sonrası Genç Parti İl Başkanı Tuncer Mutlu konuşan “Bursa’da kayıtlı 100 bin civarında, esnaf odalarına henüz kayıtlarını yapamayan 30 bin civarında esnafımız bulunuyor. Ekonomik kriz her kesimi etkiliyor. En çok etkilenen kesim ise sattıkları mallara neredeyse saatlik zam gelen esnafımız. Bugün baktığımızda 45 bin civarındaki esnafımız da kağıt üzerinde varlığını korusa da can çekişiyor!

Hükümet esnafı ayağa kaldırmalı. Mikro ekonomilerde esnafın maddi olarak güvenceye alındığında ülke ekonomisine de net yüzde 21,3 gibi etkisi oluyor. Komşu devletlerde biz yurt dışı ziyaretlerimizde bunu açıkça gördük. Genç Parti iktidarında esnafımız nefes alacak, yaşadığını hissedecek” dedi.