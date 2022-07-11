Genç girişimciler Estonya yolcusu

Genç Başarı Eğitim Vakfı'nın (Junior Achievement Turkiye) her yıl düzenlediği GençBizz Lise Girişimcilik Programı'nın bu yılki birincisi Bilfen Üsküdar Fen Lisesi öğrencileri oldu. Gençlerimiz Estonya’nın Tallinn şehrinde 12 -15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa’nın en büyük girişimcilik festivali Gen-E’de ülkemizi temsil edecek.İSTANBUL (İGFA) - TEKNOFEST 2021 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’nda ikincilik ödülü alan cihazlarını tanıtmak ve pazarlamak üzere ADAxy adlı şirketlerini kuran Bilfen Üsküdar Fen Lisesi öğrencileri, önce Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın düzenlediği, 600’ü aşkın şirket arasında finale kalarak 1. lik ödülünü alıp yılın girişimi seçildi. Şimdi ise gençlerimiz Estonya’nın Tallinn şehrinde 12 -15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa’nın en büyük girişimcilik festivali Gen-E’de ülkemizi temsil edecek.

Önümüzdeki yıl Türkiye’de yapılacak olan Gen-E festivalinde 15 yaşından büyük binlerce genç girişimci en yeni iş fikirlerini sergileyerek “En İyi Şirket ve En İyi Start-Up” unvanları için yarışıyor. Girişimciliğin ve Avrupalı öğrencilerin başarılarının kutlandığı bir platform olan Gen-E Avrupa’nın en büyük girişimcilik festivali olarak geçiyor.

Genç Başarı Eğitim Vakfı'nın (Junior Achievement Turkiye) her yıl düzenlediği GençBizz Lise Girişimcilik Programı'nın bu yılki birincisi Bilfen Üsküdar Fen Lisesi öğrencileri oldu. İlkokuldan liseye kadar bütün öğrencileri girişimci zihin yapısıyla yetiştirmeyi hedefine alan vakıf, her yıl lise seviyesinde düzenlediği GençBizz Lise Girişimcilik Programı’nın finalinde Bilfen Lisesi öğrencileri kurdukları ADAxy şirketi ile GençBizz Lise Girişimcilik Programı’nda ülkemizde kurulan 600’ü aşkın girişim arasından birinci olarak Avrupa’da ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Bilfen Üsküdar Fen Lisesi öğrencilerinden Aksel Deniz AKGÜL, Erim YILMAZ, Kerem BAŞOĞLU, Efe YÜKSEL, Ahmet BAYATLI, Ceren TÜRKMEN, Helin KESKİN, Nisan Zeynep ÇERGUN ve Atlas ÇİMENOĞLU, bu yıl “ADAXY” şirketiyle yarışmaya katıldı. Şirket çatısı altında COVID-19 virüsüne karşı, virüslü ortamı sterilize edebilen bir robot tasarlamayı, seri üretimini yapmayı planlayan öğrenciler, bu amaçla ilk UV-C ile ortam sterilizasyonu yapabilen COVAR-19 isimli otonom robotu tasarlayıp ilk prototipini üretti.

COVAR-19, Yapay zekâ ve Navigasyon algoritmalarını kullanarak tamamen otonom bir şekilde ortamda hareket edebilir. Aynı zamanda içinde bulunan UV-C Ledleri ve özel HEPA Filtreyi kullanarak havada bulunan virüsleri, alerjenleri, biyoaerosolleri ve zararlı bakterileri tamamen yok eder. Ortamı sterilize ettikten sonra ise Güneş panelli şarj istasyonuna geri döner. COVAR-19, güneş enerjisini kullanarak hem hem çevreyi korur hem de karbon ayak izini azaltır. Bu özelliği ile doğa dostu bir robottur. Özellikle okullar, hastaneler, anaokulları ve ofis alanları gibi insanların yoğun oldukları bölgeleri sterilize etmesi için üretilmiştir. Cihazın yenilikçi yönlerinden birisi de UV-C Ledlerin cihazın içinde bulunmasıdır. Bu sayede çevreye zararlı UV ışınları yayılmaz.

Yarışmada ayrıca Bilfenli gençler En İyi Pazarlama Ödülü ve Özel Ödüllerden Destek Patent Özel Ödülünü de almaya hak kazandılar.