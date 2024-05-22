Genç Dostu şehrin başkanından gençlere özel uygulama

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gayretleri ile genç dostu şehir ödülüne layık görülerek bu ünvanı alan Kayseri, Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu proje ve uygulamalarla gençlere desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda yeni dönemde hayata geçirilecek ‘Genç Kart Kayseri’ uygulaması ile Başkan Büyükkılıç, gençlere özel hizmete imza atılacak.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’deki faaliyetleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘genç dostu şehir’ ödülü alarak gençlerin yanında yer alırken, yeni uygulamaları da hayata geçirmeye hazırlanıyor.

‘Genç Kart Kayseri’ projesini gerçekleştirerek gençlere hizmetine yeni bir ivme katacak olan Büyükşehir Belediyesi, yeniden adını gençlerin gönlüne yazacak.

Ulaşımdan Yeme İçmeye, Spor Faaliyetlerinden Kütüphanelere Kadar Gençlere Pek Çok Konuda Kolaylık ve Destek

Başkan Büyükkılıç’ın yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yeni dönem hizmetlerinden olacak Akıllı Şehircilik uygulamaları kapsamında ‘Genç Kart Kayseri’ projesi ile gençler, ulaşım, yeme içme, kültür sanat etkinlikleri, müzeler, Kayseri Bilim Merkezi, Erciyes Kayak Merkezi, Spor A.Ş. tesisleri, KAYMEK tesisleri ve kütüphaneler gibi tüm belediye hizmetlerinden faydalanacağı gibi her bir aktivitede de puan kazanacaklar.

GENÇLER, BÜYÜKŞEHİR’DE SUNULAN HİZMETLERDEN BU KART İLE YARARLANACAK

Söz konusu Genç Kart Kayseri uygulaması sayesinde gençler, Büyükşehir Belediyesince sunulan hizmetlerden genç kart ile yararlanacağı gibi aynı zamanda her bir aktiviteden de puan kazanma fırsatı yakalayarak hizmet alımında avantaj sağlamış olacaklar.

GENÇLERE YENİ DÖNEMDE HİZMETLER, SADECE GENÇ KART KAYSERİ UYGULAMASI İLE SINIRLI DEĞİL

Gençlere ve gençlerin kendisini geliştirerek donanımlı olmasına özel önem veren Başkan Büyükkılıç’ın yeni 5 yıllık dönemdeki gençlere yönelik hizmetleri de sadece Genç Kart Kayseri uygulaması ile sınırlı kalmıyor.

Bu doğrultuda planlanan projelerden bazıları ise şu şekilde:

“Teknofest’in Kayseri’de gerçekleştirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Büyük Bilim Şenlikleri düzenlenecek. Kayseri’deki öğrencilerden başarılı ve ilgili olanlar sınavla seçilerek, bu öğrencilerden oluşan bir Bilişim Akademisi kurulacak ve oluşturulacak bilim heyetinin yönlendirmeleri ile metodolojik çalışmalar yapılacak. TÜBİTAK ile ortak proje geliştiren ve Teknofest gibi yarışmalara katılan üniversite öğrencilerinden oluşan takımlara, kendi projelerini yapma ve geliştirme olanağı sunmak için Teknoloji Hangarı inşa edilecek.”