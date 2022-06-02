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Genç bilimcilere ödülleri Erdoğan takdim etti

GÜNDEM 02.06.2022, 16:08
Genç bilimcilere ödülleri Erdoğan takdim etti

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın 53. ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın katılımıyla gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Lise öğrencilerini temel, sosyal alanlarda ve uygulamalı bilim alanında araştırmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla 53'üncüsü düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın ödül töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.
 
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 53 yıldan bu yana gençlerin güncel bilim ve teknoloji etkinliklerine katılımlarını teşvik etmek için istikrarlı bir şekilde lise öğrencileri arasında araştırma projeleri ödül törenini gerçekleştiren TÜBİTAK'a teşekkür etti. Bakan Özer, etkinliğe katılan öğrenci ve öğretmenleri kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde son 19 yılda eğitime erişimle ilgili engeller kaldırıldıktan sonra Bakanlık olarak birinci önceliklerinin çocukların akademik olarak dünyada akranlarıyla yarışabilir ama aynı zamanda devletinin ve milletinin değerlerini içselleştirilmiş gençler yetiştirmek olduğunu belirten Özer, "Bu anlamda bilim ve sanat merkezlerimiz eğitim öğretimin dışında gençlerimizin bilim ve sanayiyle, teknolojiyle, sanatla aktif olarak ilgilenmeleri ve özel yeteneklerini geliştirmelerine büyük destek verdi." dedi.

100 MİLYON YARDIMCI KAYNAK DAĞITACAĞIZ

Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki eğitim-öğretim yılında ücretsiz dağıtılan ders kitapları ile birlikte yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracaklarını belirterek, sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynak dağıtacaklarını açıkladı.

https://youtu.be/Zqc3YaajKrQ

53 yıldır yürütülen programa bu sene 25 bini aşkın projeyle yaklaşık 38 bin öğrenci başvuru yaptı. 1969 yılından beri düzenlenen program kapsamında bu sene final aşamasına kalan 216 proje, 30 Mayıs pazartesi gününden itibaren Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonunda sergilendi.

Finallerde biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım, Türk dili ve edebiyatı ve yazılım alanları olmak üzere toplam 12 alanda öğrencilere 12 projede birincilik, 24 projede ikincilik, 36 projede üçüncülük ve 36 projede teşvik ödülü verildi.

12 PROJE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANDI

Bu yıl her alanda birer olmak üzere toplam 12 proje birincilik ödülü almaya hak kazandı.
 
Biyoloji alanında Balıkesir Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezinden Azra Demirkapılar ve Aslı Ece Yılmaz; coğrafya alanında Trabzon Of Fen Lisesinden Esat Küçükbekâr ve Muhammet Mustafa Yılmaz; değerler eğitimi alanında Adana Bilim ve Sanat Merkezinden Nazlı Aksay; fizik alanında İstanbul Özel Anabilim Anadolu ve İstanbul Özel Anabilim Fen ve Teknoloji Lisesinden Batuhan Bostan, Berra Ökmen ve Lider Öngen; kimya alanında İzmir Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesinden Devin İnan ve Rumeysa Çiçek; matematik alanında İstanbul Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesinden Ahmet Çağdaş Girit; psikoloji alanında İstanbul Zeytinburnu Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden  Pelin Ağırman, Sabiha Gönülkırmaz ve Elif Şahin; sosyoloji alanında Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesinden Beyza Yaz, Duygu Avcı ve Bengüsu Yeniay; tarih alanında İstanbul Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesinden Efe Erkan, Gülşah Irmak Yüksel ve Deniz Yergin; teknoloji tasarım alanında İstanbul Atatürk Fen Lisesinden İrem Duran, İbrahim Utku Derman ve Kerem Arslan; Türk dili ve edebiyatı alanında İstanbul İstek Özel Kaşgarlı Mahmut Anadolu Lisesinden Lal Korkmaz; yazılım alanında ise İzmir Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesinden Çağan Koska adlı öğrenciler, birincilik ödülü aldı.
 
Ödüller; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından öğrencilere takdim edildi.

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