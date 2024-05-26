Gemlik’te Gazze’ye destek yürüyüşü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi hedef alan insanlık dışı saldırılarına "dur" demek ve teröre tepki göstermek için Gemlik Gönüllü Kuruluşlar Platformu öncülüğünde 17 sivil toplum örgütü Gazze’ye destek yürüyüşü düzenledi.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Gemliklilerin büyük bir ilgi gösterdiği yürüyüş Engelsiz Kafe önünden başlayıp İstiklal Caddesi üzerinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar sürdü. Yürüyüşte ellerinde Türk ve Filistin bayrağı ile İsrail’in zulmünü lanetleyen Gemlikliler‘Gemlik Filistin’in Yanında , “Soykırıma Hayır, Çocuklar Ölmesin, Soykırımcı İsrail, Bebek Katili İsrail, Ateşkes Hemen Şimdi, Filistin’e Özgürlük, Filistin İşgal Altında, Filistin İçin Sesini Yükselt’ gibi pankartlar tayşınırken ‘Kahrolsun israil, kahrolsun Amerika", "Katil israil Filistin'den defol" gibi sloganlar atıldı.

Gemlik protokolünün de yer aldığı yürüyüşe Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Kaymakamlık Yazıişleri Müdürü Uğur Şanlı, Gemlik İlçe Müftüsü Mustafa Akdağ, Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar, CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan, MHP Gemlik İlçe Başkanı Emrah Keskinden, Saadet Partisi Gemlik İlçe Başkanı A.Vakkas Yıldız, Yeniden Refah Partisi Gemlik İlçe Başkanı Murat Sel, Hüda Par Gemlik İlçe Başkanı Kenan Çil, BBP Gemlik İlçe Başkanı Oğuz Han, Vatan Partisi Gemlik İlçe Başkanı Özge Yıldız, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu, CHP eski ilçe Başkanı Belediye Başkan Vekili Şukrü Aksu, Memur Sen Eğitim Bir Sen Bursa Şube Başkanı Ramazan Acar, Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır, Alperen Ocakları Başkanı Emre Ateş, Gemlik Ülkü Ocakları Başkanı Alperen Atalar, Gemlik Gönüllü Kuruluşlar Platformuna üye dernek, vakıf ve kuruluşların başkanları, Eğitim Bir Sen ve Türk Eğitim Sen Başkan ve üyeleri, Hukuk Fakültesi öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüş sonrasında 15 Temmuz Demokrasi meydanında Veysel Kabul’un okuduğu Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan miting düzenlendi.

Sunuculuğunu Obam Cemal Bayar’ın yaptığı programda platforma adına konuşma yapan Şükrü Subaşı yürüyüşe katılan Gemlik’lilere teşekkür etti.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gazze’de yaşanan zülme karşı tepki koyma adına büyük bir kalabalığın alanda toplanddığın ve bunun çok anlamlı olduğunu ifade ederek, "Gazze'de ğöz yaşı döken annenin çocuğun sesi oldunuz Nerde bir zülüm nerde bir haksızlık varsa bugün burda olduğu gibi hep birlikte onun karşısında olmaya devam edilim Bugün bunun çok güzel bir örneğini gösterdiniz.Allah hepenizden razı olsun" dedi.

Türkiye Şiir Okuma Yarışması 1.si Merve Oruç’un okuduğu Gazze şiiri alandakileri duygulandırırken ilahi sanatçısı Mesut Biçim’in okuduğu ‘kardan aydınlık’ ve ‘şehit türküsü’ ezgilerine alandakilerde eşlik etti.

IHH Bursa sorumlularından Ebubekir Armağan ise İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı anlatarak artık bu vahşetin bin an önce durması gerektiğini söyledi.

Program Süleyman Gül hocanın tüm şehitler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için yaptığı dua ile sona erdi.