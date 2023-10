Gemlik’in toprak haritası çıkarıldı

Bursa'da Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan yaptığı uygulamalarla çiftçilere yanında olmaya devam ediyor. Gemlik'in en son 53 yıl önce hazırladığı toprak haritası uzun süren çalışmalarla güncellenerek hizmete sunuldu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediye tarafından açılan analiz laboratuvarı, ücretsiz fide dağıtımı, sulama havuzu ve hatları gibi uygulamalarla çiftçilere destek olan Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın son hizmeti ise, ilçenin en son 1970’li yıllarda hazırlanan toprak haritasını uzun süren çalışmalar sonucunda tekrar güncelleyerek çiftçilerin hizmetine sunması oldu.

Gemlik Belediyesi, Uludağ Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Fakültesiyle ortaklaşa yaptığı çalışmayla ilçede çiftçilere rehber olacak bir kaynak hazırladı. İlçenin farklı bölgelerinden alınan toprak numuneleri ile hazırlanan ve ortaya çıkarılan haritalar, topraktaki mineral miktarını belirterek doğru gübreleme ve ilaç uygulamaları konusunda çiftçilere yol gösterecek.

BAŞKAN SERTASLAN: “ÇİFTÇİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Gemlik Belediyesi’nin Çiftçi Belediye misyonuyla her zaman üretenin yanında olduğunu ve bunu yaptığı uygulamalarla gösterdiğini ifade eden Başkan Sertaslan, her yıl yapılan tarım uygulamalarına çiftçilerimiz milyonlarca lira para harcarken, bilimsel temeli olmayan bu uygulamalar yüzünden harcadıkları paranın boşa gittiğine dikkati çekerek, "Topraklarında hangi mineralin eksik olduğunu bilmeyen çiftçilerimizin, dededen kalma yöntemler veya çevreden duyduklarıyla yaptığı uygulamalar, hem zaman hem de ekonomik kayıplara yol açıyor. Biz, Gemlik Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana çiftçi belediye misyonuyla hizmet veriyoruz. Türkiye’de belediye eliyle açılan ilk laboratuvarı biz kurduk. Bu laboratuarda çiftçilerimiz toprak ve yaprak analizlerini çok uygun fiyatlarla yaptırabiliyor. Üreticilerimize yeni bir çalışmamızın bitişinin müjdesini vermek istiyorum. Uludağ Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Fakültesiyle yaptığımız ortak çalışmayla birlikte, ilçemiz arazilerinin verimlilik ve güncel kullanım durumlarını araştırarak, köy bazlı değerlendirilmesi ve haritalanması projesini hayata geçirdik. En son 1970'de hazırlanan haritalamayı güncelleyerek tekrar çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Biz Gemlik Belediyesi olarak çiftçilerimizin her zaman yanındayız” diye konuştu.