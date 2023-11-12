Gemlik'te çatısı uçan okula belediye ekiplerinden müdahale

Bursa'nın Gemlik ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen fırtınada Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu’nun çatısında bulunan kaplama uçarak çevrede bulunan araçlara zarar verdi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili olan fırtınada çatısı uçan okula belediye ekiplerinden anında müdahale edildi.

Vatandaşlar tarafından bildirilen ihbarlar sonucu Gemlik Belediyesi ekipler 2 kamyon, 1 dozer, 1 jcb, ve yaklaşık 50 personeliyle, okulun bulunduğu alana gelerek itfaiye ekipleri, kolluk kuvvetleri ve Mahalle Afet Gönüllüleri ile birlikte ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Okulun çatısından kopan metal parçalar kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Çatı uçmasının meydana geldiği okulu Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Belediye Başkan Vekili Galip Gür, Belediye Başkan Yardımcıları Zeynep Akış Serintürk ve Aksel Tümer ziyaret ederek yetkililerden durum hakkında bilgi aldı.