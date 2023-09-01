Gemlik Körfezi iki gecedir hafiften sallanıyor!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, iki gecedir Gemlik Körfezi'nde merkez üssü Mudanya Kumyaka açıkları olduğu belirlenen 2 ile 2,3 büyüklüğündeki iki farklı deprem kaydetti.BURSA (İGFA) - Alınan bilgiye göre, dün sabaha karşı saat 04.14'te meydana gelene Kandilli'ye göre 2, AFAD'a göre 1,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında bu gece de saat 01.41'de yine merkez üssü Mudanya Kumyaka açıkları olan Kandilli'ye göre 2,3, AFAD'a göre 2,0 büyüklüğünde bir deprem daha kaydetti.

Söz konusu kaydedilen depremlerin yerden yaklaşık 4 kilometre derinlikte yaşandığı belirlendi.

Mudanya'da da belli kesimlerde hissedilen sarsıntı herhangi bir hasara yol açmadı.