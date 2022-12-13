Gemlik Çevre Yolu kamulaştırma toplantısında ortam gerildi

Gemlik-Armutlu Devlet Yolu İstinat Duvarı'na yönelik kamulaştırma toplantısının ikincisinde de vatandaşlara sonuca ulaşamadı. Hiçbir yetkilinin gereken saatte hazır bulunmaması vatandaşları çileden çıkardı.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Gemlik Armutlu Devlet Yolu Duvar İmalatı Kamulaşma Toplantısı'nın Cumhuriyet Mahallesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde ikincisi yapıldı.

İlk toplantıda bir karar alamayan vatandaşlar, ikinci toplantıda da karar konusunda sonuca ulaşamadı. Toplantının başlaması gereken saatte hiçbir yetkilinin hazır bulunmaması vatandaşları çileden çıkardı.

Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü'nü arayan vatandaşlar ellerinde iadeli taahütname olduğunu yetkililere söylemesi üzerine toplantının unutulduğunu beyan ettiler. Söz konusu toplantının sadece prosedür olduğunu ifade eden yetkililer, vatandaşlara burada farklı bir teklif sunmayacaklarını bir önceki toplantıda bedeller ne ise o olduğunu kaydettiler.

Vatandaşların sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nden gelen ve yetkili olduğunu beyan eden Erem S.'nin verdiği bilgiler sonrasında salonda gerginlik yaşandı. Vatandaşlar, yerlerinin değerinden aşağıya kamulaştırılmak istendiğini bize verilen değerlerin gerçeği yansıtmadığını ve doğru ölçülendirmenin de yapılmayarak gerekli prosedürlerin de yapılmadığını bildirdi.

Yetkili yanlış ölçümlerinde olduğunu kendilerinden de kaynaklı hataların bulunduğu kabullenirken; "Evet yaptığımız bazı yerlerde yanlış ölçülendirme yapıldığını ölçülendirme öncesi muhtarlara bilgi vermeyip taşınmaz sahiplerini de bilgilendirmediklerini tebligatı gönderdikleri halde toplantıyı 1,5 saat sonra gelmelerinin kendi hataları olduğunu söyleyerek kabul etti.

BASIN MENSUPLARINA GÖREVLERİNİ YAPMAMALARI İÇİN MÜDAHALE ETTİRMEYE ÇALIŞTILAR

Toplantı sırasında orada bulunan Gemlik Basın İmtiyaz Sahibi Tarık Şeker'in sorusu sonrasında sinirlenerek; " Çekim yapamazsınız"demesi üzerine polis çağırarak basının işini yapmasını engellemeye çalışan yetkili yanında bulunan diğer kişinin de basın mensubuna; "Arkadaş Emniyetten ayrılmadır.-diyerek şerefli şanlı polisimizin ismini bir tehdit unsuru olarak kullanmaya çalışması ve basının haber özgürlüğünü engellemeye çalıştı.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Hatırlanacağı gibi Olay 20 Haziran 2022 tarihinde ortaya çıkmıştı. Gemlik'in Orhaniye Mahallesi Çevre Yolu’nda yağan yağmur sebebiyle yaşanan patlamayla istinat duvarı büyük hasar almış, Gemlik Belediyesi konuyu aciliyetle Karayollarına bildirmişti. Daha sonrasında Gemlik Kaymakamlığı konuya el atarak gerekli güvenlik önlemlerini alarak bölgenin boşaltılmasını ve vatandaşların geçiçi barınma yerlerine aktarılmasını sağlamıştı. 5 aylık süre zarfında Karayolları'nın vatandaşları hiçbir şekilde bilgilendirmemesi de vatandaşlarda tedirginliklere sebebiyet vermişti.

5 ay süre sonrasında Karayolları'nın vatandaşlara yerlerini kamulaştıracağını bildirmesi de tepki çekmişti.



Vatandaşlar 5 aydır kiralarda sürüdüklerini belirtirken, "Bizleri evlerimizden cıkardılar. Evet tehlike saçıyor biz de farkındayız ama bizler zor geçinen insanlarız. Kimimiz emekli, kimimiz hasta, şimdi evlerimizi yıkmak istiyorlar. Kaymakamlık bizlere vermiş olduğu kira yardımı da kesilecek ve evlerimizi günümüzün şartlarında bir ev bile alamayacak miktarlara alıp bizleri mağdur etmek istiyorlar" şeklinde dert yandılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet büyüklerine seslenen vatandaşlar "Bize yardımcı olun" çağrısında bulundular.