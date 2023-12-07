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Gemlik belediye başkanından memnun mu? Vatandaş isyanda!

GÜNDEM 07.12.2023, 11:42
Gemlik belediye başkanından memnun mu? Vatandaş isyanda!

Herkes duysun ekibi yerel seçim öncesinde Bursa’nın nabzını tutmaya Gemlik ilçesiyle devam ediyor. Bu kez söz, Gemlik halkındaydı. Soru ise Gemlik Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz?Esmanur GÜLBAHAR - Sergen DURAK - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun
BURSA (İGFA) -  Gemlik ilçesi, Marmara Bölgesi’ndeki hızlı sanayileşme ve ticaret hacminin ihtiyacı olan deniz yolu taşımacılığının en önemli liman kentlerinden biri.

Türkiye'nin 4. büyük serbest bölgesinin Gemlik’te bulunması ise kıyılarda yoğun yapılaşmalara sebep oluyor. Gemlik, zeytinciliği ile ülkemizde ve dünyada söz sahibi önemli yerleşimlerden bir tanesi. Peki bütün bu özellikleri barındıran Gemlik, idarecilerden gerekli değeri görüyor mu? Herkes Duysun ekibi olarak Gemlik ilçesini ziyaret ettik ve halka sorduk:

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’dan memnun musunuz? Söz Vatandaşta…

“BENİM BELEDİYE BAŞKANIM BAĞIMSIZ OLMALI, PARTİCİLİK OLMAMALI”

Gemlik halkının çoğu, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'a  isyan etti.

Sahil, temizlik, güvenlik gibi birçok soruna dikkat çeken Gemlik halkı, “Sahili kalıcı olarak güzelleştirsinler. Yıkık, dökük ve harabe binalar uygun hale gelsin. Yazıktır can kaybı olmasın. Sahildeki yolların hepsini Bursa Büyükşehir Belediyesi almış, herhalde Gemlik Belediyesinin sözü geçmiyor. Dr. Ziya Kaya mahallesinde park yok, güvenlik sorunumuz var. Caddeler çok temizlenmiyor. Çocuk alanları ve yeşil alanlar istiyoruz. İnşallah bundan sonra gelecek olan belediye başkanımız kim olursa olsun iyi hizmet verir. Bir vatandaş olarak şöyle düşünüyorum: Benim belediye başkanım bağımsız olmalı, particilik olmamalı. Otogar yolundaki dere çok kötü kokuyor. Borusan’a giden yolu yağmurda su basıyor, 10 gündür bununla uğraşıyoruz.” dedi.

GELEN BAŞKAN GİDENİ ARATIYOR GİDEN İSE GELENİ…

Belediye başkanından şikayetçi olduklarını ve hiçbir hizmet alamadıklarını vurgulayan Gemlik halkı, “Başkanı göreve davet ediyorum. Bir şey yapıldığı yok ki kumsal sokak adeta meyhane sokağı gibi... Çocuklarımızla evimize gidemiyoruz. Hiçbir hizmet alamadık. Buraya bir üniversite gelsin. Alışveriş merkezlerinin olması ve gençler için aktivite olması lazım. Deremizin de Eskişehir'deki Porsuk gibi olması lazım. Gelen gideni aratıyor, giden de geleni aratıyor.” dedi.

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