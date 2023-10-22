Geminbeli Tüneli ne zaman bitecek? TBMM'ye taşındı

CHP Sivas Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ulaş Karasu, Sivas’ta yapımı bir türlü tamamlanamayan Geminbeli Tüneli’nin akıbetini Meclis gündemine taşıdı. Tünelin ödenek yetersizliği nedeniyle mi açılışının aksadığını soran Karasu, tünelin açılışıyla ilgili daha önceki bakanların defalarca tarih de vererek açılacağını söylediğini anımsattı.ANKARA (İGFA) - CHP Sivas Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ulaş Karasu, Sivas’ta yapımı bir türlü tamamlanamayan Geminbeli Tüneli’nin akıbetini TBMM gündemine taşıdı.

Aynı zamanda TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nun CHP’li Üyesi olan Sivas Milletvekili Karasu, “Bakanlar gitti, seneler bitti ama Geminbeli Tüneli bitmedi” diyerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nunyanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Geminbeli Tüneli’nin yapımına 2013’te başlandığı hatırlatan Milletvekili Karasu, Karadeniz Bölgesi’ni Sivas üzerinden Akdeniz'e bağlayacak tüneldeki çalışmaların üzerinden geçen yıllara rağmen bitirilemediğini belirterek, "Toplam 8 bin 600 metrelik çift tüpten oluşan tünel ile ilgili olarak 27’nci Yasama Dönemi’nde yine parlamentoda soru önergesi verdiğini belirtti. Daha öncesinde de 9 Nisan 2016 tarihinde Binali Yıldırım’ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak Sivas’ı ziyaretinde yaptığı açıklamaları hatırlatan Karasu,“Yıldırım o tarihte de tünelin 2018 yılı içerisinde tamamlanacağını beyan etmişti. Benim 6 Ağustos 2019 tarihinde vermiş olduğum soru önergeme, o dönemin bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından verilen yanıtta da işin resmi bitim tarihi olarak 2021 yılı sonu gösterildi. Bu tarihlerin üzerinden yıllar geçti, bakanlar gitti, seneler bitti ama Geminbeli Tüneli bitmedi. Verilen sözler yerine getirilemedi” diye konuştu.

SİVAS’A VERİLEN SÖZLERİ TUTUN

Ödenek yetersizliği gerekçesiyle, tünelin bitirilmesi için şimdi de 2024 yılının işaret edildiğini belirten Milletvekil Karasu, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala tünelin tamamlanamamış olmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Özellikle kış aylarında sürücülerin bu bölgede büyük zorluklar yaşadığını hatırlatan Karasu, “Bu tünel bitince hem zaman olarak ulaşımı kısaltacak hem de özellikle kış döneminde sürücülerin can ve mal güvenliği açısından önemli bir sorunu gidermiş olacak” dedi.

Karasu, Sivas ve ilçelerinin kamu yatırımlarının bitirilmesini dört gözle beklediğini, gecikmeye artık tahammüllerinin olmadığını söyledi ve Bakan Uraloğlu’ndan şu sorulara yanıt vermesini talep etti:

Bu arada Milletvekili Karasu, önergesinde Sivas’ın en önemli kavşak noktalarından biri olan Numune Hastanesi kavşağını da gündeme getirdi.

Karasu, Bakan’a “Numune Hastanesi Farklı Seviyeli Kavşak çalışmasında önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle gelinen aşama nedir? Kavşak ne zaman hizmete alınacaktır?” diye sordu.