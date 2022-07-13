Gelsin Hayat Bildiği Gibi'ne zengin oyuncu kadrosu

21 Temmuz Perşembe akşamı Show TV’de ekran yolculuğuna başlayacak, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği yeni dizi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Usta oyuncu Ertan Saban’ın Sadi Payaslı karakterini canlandırdığı dizide, Payaslı’nın büyük aşkı Derya Yılmaz’a ise ünlü oyuncu Özge Özberk hayat verecek.İSTANBUL (İGFA) - Derya, yıllar önce zorunlu hizmetini bir askeri hastanede yaparken tanıştığı Sadi Payaslı ile büyük aşk yaşarken, Payaslı’nın bir veda mektubu bırakarak sırra kadem basmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşamış bir kadın. Sadi Payaslı ile yeniden yollarının kesişmesi ise yıllardır gizlenen sırların ortaya dökülmesine neden olacak! Sadi Payaslı ise asla unutamadığı sevgilisi Derya’yla karşılaşınca hayatı iyice kördüğüme dönecek…

Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait olan ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan,Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, 21 Temmuz Perşembe 20.00’de SHOW TV’de başlıyor.