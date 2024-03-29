Gelirde yıllık beyan ve ödeme süreleri uzatıldı

2023 yılı Gelir Vergisi Beyannamesi'nde sona yaklaşılırken 1 Nisan'da sona ermesi beklenen beyannamelerin verilme ve ödeme süresi 5 Nisan Cuma gününe kadar uzatıldı.ANKARA (İGFA) - Aynı zamanda gayrimenkul sahiplerini de ilgilendiren 2023 Yılı Gelir Vergisi'ne ilişkin beyan dönemi 5 Nisan Cuma akşamı sona erecek.

Konuyla ilgili duyuru Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yapıldı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme Süreleri ile Ba-Bs Formları ve e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri uzatıldığı kaydedildi.

Mükellefler beyannameleri, Gelir İdaresi Başkanlığı, Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet üzerinden doldurabileceği gibi ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesinde de bu işlemlerin yapılabildiği belirtildi.

Yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin, iki eşit taksitte ödenmesi imkanı da bulunuyor.

Tahakkuk eden gelir vergisi, Dijital Vergi Dairesi veya mobil uygulamadan, anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla ödenebiliyor.