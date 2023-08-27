Gelibolu'da 30 Ağustos etkinliklerine 'yangın' ertelemesi

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlemeyi düşündükleri etkinlikleri Çanakkale’de çıkan üzücü yangın dolayısıyla ertelediklerini duyurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, 30 Ağustos; inancın, birlik ve beraberliğin, özgürlüğün, emperyalizme direnişin destanı olduğunu ve bu sorumlulukla Cumhuriyetimize sahip çıkmaya sonsuza dek devam edeceklerini belirtirken, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlemeyi düşündükleri etkinlikleri Çanakkale'de çıkan üzücü yangınlar dolayısıyla ertelediklerini açıkladı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Başkan Özacar, Çanakkale merkeze bağlı Damyeri köyünde 22 Ağustos tarihinde tarım arazisinde başlayan, ormanlık alana sıçrayarak büyüyen ve 48 saat sonra kontrol altına alınabilen, 4 bin 80 hektar alanın yandığı, canlıların ve tarım arazilerinin yok olduğu yangın nedeniyle acılarının çok taze ve derin olduğunu anımsatarak, "Tek tesellimiz insan kaybının olmamasıdır. Gelibolu Belediyesi olarak bölgedeki yaraların sarılması ve acil ihtiyaçların giderilmesi noktasında daha önce yaşanan felaketlerde olduğu gibi üzerimize düşen sorumluluğu siz değerli halkımız adına yerine getirerek, kamuoyuna ayrıca bir bilgilendirmede bulunacağız. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize bir kez daha ‘geçmiş olsun’ dileklerimizi ileterek Büyük Zafer’in 101.yıldönümünde; bölgemizde yaşanan acı nedeniyle planlamasını yaptığımız etkinlikler askıya alınarak, aktivitelerimiz ileri tarihe ertelenmiştir. Her ne kadar büyük yangın nedeniyle Zafer Bayramımızda şenlikler yapamayacak olsak da Cumhuriyetimizin şan ve şeref dolu 100’üncü yılını, Cumhuriyet’in önsüzünün yazıldığı Gelibolu’muzda o haftaya yayılacak etkinliklerle büyük coşku içinde kutlayacağımızın müjdesini şimdiden veriyoruz" ifadelerini kullandı.