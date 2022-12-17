Gelecek Partisi'nden Mersin'de kitap ve elbise seferberliği

Gelecek Partisi Mersin Siyasi İşler Başkanı Hakan Alaca, Mersin'in bazı mahallelerinde kitap ve elbise yardımı yaptıklarını belirtti.MERSİN (İGFA) - Gelecek Partisi Mersin İl Başkanlığı tarafından oldukça takdir alan bir proje başlatıldı. Buna göre mahalle muhtarlarıyla işbirliği yapılarak, ihtiyaç sahiplerine elbise ve kitap yardımı yapılıyor.

Gelecek Partisi Mersin Siyasi İşler Başkanı Hakan Alaca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kültürlerinde yardımlaşmanın ve ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın çok önemli olduğunu söyledi.

"İLDEKİ HER ŞEYDEN KENDİMİZİ SORUMLU GÖRÜYORUZ"

Eğitimin ve kitap okumanın da önemi değinen Alaca, "Bizler bulunduğumuz yerdeki her şeyden sorumluyuz. Siyaset sadece oy için yapılmaz. Mersin'de ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak boynumuzun borcu." dedi. Başkan Alaca, bu kapsamda son olarak Turgut Türkalp Mahallesinde kitap ve elbise yardımına öncülük ettiklerini dile getirerek, "Sayın muhtarımızla işbirliği içinde listeyi hazırladık. Destekleri dolayısıyla tüm Mersin Teşkilatımıza, tüm hayırseverlere ve Turgut Türkalp mahalle muhtarımıza teşekkür eder, içinde bulunduğumuz bu zor şartların üstesinden hep beraber geleceğimizi temenni ederim." diye konuştu.