Gelecek Partisi Mersin'den basına kutlama

Gelecek Partisi Mersin İl Başkanı Hamit Karış, 24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılması nedeniyle bir mesaj yayınladı.MERSİN (İGFA) - Basın mensuplarının etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde, doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen göstererek görev yapması demokrasi ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Gelecek Partisi Mersin İl Başkanı Hamit Karış, "Ülkemizin menfaatlerini ve kamu düzeninin korunmasını göz ardı etmeden, her türlü zor şartlar altında, gelişen olayların kamuoyuna duyurulması, halkın doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirilmesi ve aydınlatılması görevini yerine getiren başta Mersin'de görev yapanlar olmak üzere tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."dedi.