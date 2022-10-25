Geleceğin ustaları 'mesleki eğitim'de yetişiyor

Türkiye'nin istihdamdaki nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla yapılan çok yönlü çalışmalarla kayıtlı sayıları 10 ayda 159 binden 910 bine ulaşarak rekor kıran mesleki eğitim öğrencileri, gerçek iş ortamlarında erken yaşta meslek öğrenrken, aile bütçesine de katkı sağlıyorlar.ANKARA (İGFA) - Ankara'da mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenciler, bir yandan lise eğitimlerine devam ederken aynı zamanda aile bütçesine katkıda bulunduklarını ifade ediyorlar.

İşletmelerde beceri eğitimi aldıklarını kaydeden mesleki eğitim merkezi öğrencileri, bu eğitimler sayesinde hem asgari ücretin üçte biri oranında ücret aldıklarını hem de mezun olduktan sonra iş yeri açma belgesine sahip olduklarını kaydettiler.

MEZUNLAR ANINDA İŞ BULUYOR: MEZUNLARIN İSTİHDAMA KATILIM ORANI %88

Öğrencilerin fark derslerini vererek de meslek lisesi diplomalarını alabildikleri ve "güzellik, saç bakım hizmetleri, motorlu araçlar teknolojisi, yiyecek içecek hizmetleri"nin en fazla talep gördüğü mesleki eğitim merkezlerinde 33 alan, 181 farklı dalda eğitim imkânı sunuluyor. Böylece mesleki eğitim merkezlerindeki mezunların istihdama katılım oranları, yüzde 88 ile rekor seviyede seyrediyor.



Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimin yeniden Türkiye'nin umudu olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade ederek, Bakanlık olarak Türkiye'nin mesleki alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek için yapılan çok yönlü çalışmalarla mesleki eğitim merkezilerine kayıtlı öğrenci sayısını 10 ay gibi kısa bir sürede 159 binden 910 bine ulaştırarak rekor artışı gerçekleştirdiklerini söyledi.



Öğrencilerin haftada bir gün okulda, diğer günlerde gerçek iş ortamlarında mesleki eğitim imkânı bulduklarını hatırlatan Bakan Özer, Cumhurbaşkanının 2022 yılı sonu itibarıyla mesleki eğitim merkezlerindeki çırak-kalfa sayısının 1 milyona ulaştırılması hedefini koyduğunu anımsatarak, "Allah'a şükür, şu ana kadar atılan tüm adımlar bu konuda çok hızlı mesafe almamızı sağladı ve ben inanıyorum ki 2022'nin sonunda 1 milyon hedefine ulaşmakla kalmayacağız, bu hedefin de çok daha ötesine geçeceğiz" dedi.

MESEM'LER YENİ PROJELERLE DAHA GÜÇLENECEK

2023 yılı içinde bu merkezleri çok daha güçlendirerek çırak, kalfa ve usta sayısıyla ilgili iş gücü piyasasının uzun vadeli diğer ihtiyaçlarını da karşılamak için yeni bir projelerinin olduğunu vurgulayan Bakan Özer, "Bu merkezlerin güçlenmesiyle bir taraftan küçük ve orta ölçekli işletmelerin özellikle çırak, kalfa, usta ihtiyacı giderilirken aynı zamanda bu durum ülkemizin genç işsizlik oranlarının düşürülmesinde de çok önemli pozitif katkıları olacak. Özellikle OECD ülkelerinin performans göstergelerinde aktif olarak kullanılan 'ne eğitimde ne işte' göstergesi olan eğitim ve iş gücü piyasasının geçişkenliğinin performansını ölçen göstergede de çok önemli iyileştirmelerin bu vesileyle sağlanacağına inanıyorum" diye konuştu.