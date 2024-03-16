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Gedikli muhtardan Kurtoğlu’na hizmet yağmuru

Bursa’nın en eski mahallelerinden Kurtoğlu’nda başarılı işlere imza atan Muhtar Ahmet Gedik, çalışmalarıyla fark yaratırken, mahalle sakinlerinden de tam not aldı.BURSA

GÜNDEM 16.03.2024, 17:23
Gedikli muhtardan Kurtoğlu’na hizmet yağmuru

Bursa’nın en eski mahallelerinden Kurtoğlu’nda başarılı işlere imza atan Muhtar Ahmet Gedik, çalışmalarıyla fark yaratırken, mahalle sakinlerinden de tam not aldı.BURSA (İGFA) - Yaklaşan yerel seçimler öncesinde yeni dönem için adaylığını açıklayan Kurtoğlu Mahalle Muhtarı Ahmet Gedik, sayısız hizmetiyle Bursa’nın parmakla gösterilen rol model isimleri arasında yer aldı. Özellikle pandemi döneminde bir hizmet neferi gibi çalışan Gedik, Yeşil Caddesi’ndeki havadan giden elektrik tellerinin yer altına alınmasında başrol oynadı. Bu süreçte mahallenin asfaltı tazelenirken,  tretuvarlar ve yaya kaldırım taşları yenilendi.

KESİNTİSİZ ENERJİNİN ÖNÜ AÇILDI
Kurtoğlu Mahallesi’ne bağlı Nakşiçelebi, Kanara, Ahmet, Aziz ve 5.Meriç sokaklarından demirden yapılan eskiyen elektrik direkleriyle ilgili de UEDAŞ’la yakın temas kuran Ahmet Gedik, tellerin yer altına alınarak kesintisiz enerji hizmetinin de öncüsü oldu. Cıngıllı Sokak’ta sorun olan giderler için BUSKİ ekipleriyle iletişim kuran Gedik sayesinde geniş künkler konuldu ve sıkıntı giderildi. Yıllardır yenilenmeyi bekleyen Namazgah Caddesi’nin de asfaltı, tretuvar ve yaya kaldırım taşları yenilendi. Ayrıca elektrik telleri de yer altına alındı.

KAFELER SOKAĞI YENİLENDİ
Mahallelinin şikayetlerine konu olan ve Kafeler Sokağı olarak adlandırılan Akdemir Sokağı’nda yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Kurtoğlu Mahalle Muhtarı Ahmet Gedik, Bursa Valiliği, Büyükşehir ve Yıldırım belediyeleri arasında mekik dokuyarak nezih bir ortamın sağlanmasına büyük katkı sağladı. Viran binaların dış cepheleri güzelleştirildi yaya yolu genişletildi.  General Şükrü Naili Caddesi, Cıngıllı Sokak, Kabakçı Sokak, Halil Sokak’ta yeni asfalt yapıldı. 2’nci Önder Sokak, 1’inci Akdemir Sokak, 1.Derebaşı Sokak, Önder Sokak, 2’nci Armağan Sokak, 3’üncü Babacan Sokak, Karşı Sokak, Yaşıt Sokak, Aydın Sokak, Tayyarbey Sokak, 5’inci Meriç Sokak,  Nakşiçelebi Sokak, Ahmet Sokak, Aziz Sokak ve Kanara Sokak’ta Bursa dokusuna uygun paket taşları döşenerek kaldırımlar yenilendi.

METRUK BİNAYA GEÇİT YOK

Öte yandan Ahmet Gedik’in çabalarıyla çevreye zarar veren 4 metruk bina Yıldırım Belediyesi tarafından yıkıldı ve güvenlik tehdidi ortadan kaldırıldı. Öte yandan 2 bina da yakın zamanda aynı gerekçeyle yıkılacak.

FRANSIZ KİLİSESİ AYAĞA KALKACAK

Yeni dönemde de azalarıyla beraber uyum içinde çalışmak için aday olduğunu kaydeden Kurtoğlu Mahalle Muhtarı Ahmet Gedik,  “Muhtar olduğum andan beri gerek Büyükşehir gerekse Yıldırım belediyesi başkanlarına sunduğum Fransız Ermeni Kilisesi restorasyon aşamasına geldi. Yıldırım Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Oktay Yılmaz uzun uğraşlar neticesinde kamulaştırmayı gerçekleştirdi. Göreve devam etmesi halinde Kilise turizm amaçlı kullanıma açılacak” dedi.

ÇITA DAHA DA YÜKSELECEK

Namazgah Caddesi üzerinde bulunan Hacı Hafız Mehmet Şevki Efendi Vakıf Binası ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve önceki dönem İl Sağlık Müdürü Özcan Akan ile görüştüğünü hatırlatan Gedik, “Bina hemşehri derneğine kiralanmış ve açılışını devletimizin üst erkanı yaptı beni de davet ettikleri halde açılışa gitmedim kabul etmediğim bir açılışa alkış tutmadım. Yine Namazgah caddesi üzerindeki milli emlak müdürlüğüne ait bina çocuk kreşi iken pandemi döneminde işletmecisi tarafından sahibi olan milli emlak müdürlüğüne devrini yaptı.

Boş kalan bina kısa sürede müptezeller ve hırsızlar tarafından talan edildi. Bu durumu milli emlak müdürüne kendim gittim makamında durumu ileterek anlattım. Müdür Bey hemen harekete geçti ve Yıldırım İlçe Emniyeti ile birlikte etrafını koruma altına aldık. Burası da Yıldırım Belediyesi tarafından kütüphane olarak hizmete kazandırılacak. Kurtoğlu Mahallemizin adını Bursa’nın saygın mahalleleri arasına yazdırdık. Bundan sonra da hizmet çıtasını yukarı çekmeye devam edeceğiz” dedi.

  

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