Geçmiş olsun Marmaris!

Marmaris’te 21 Haziran, saat 20.00 sıralarında Hisarönü Köyü mahallesi Bördübed mevkiinde başlayan Orman Yangını; bugün 4'ncü gününde kontrol altına alındı.AjansCANKA (MUĞLA İGFA)

Marmaris’teki orman yangınının kontrol altına alındığını AjansCANKA duyurmuştu.

AjansCANKA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün yangının devam ettiği Yeşilbelde Köyü mahallesi ve çevresinde yaptığımız keşif sonrası, söndürme ve soğutma çalışmalarına başlandığı gözlemimiz sonucu, saatler 16.30 sıraları Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü Değirmanyanı Orman İşletme Deposu ve Hizmet Binası önünde sosyal medyadan yaptığımız canlı yayınla, müjdeli haberi kamuoyuna duyurduk. Saatler 17.00 sıralarını gösterirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da alana gelerek; basına ve kamuoyuna yangınla ilgili son bilgileri verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada: tüm millete geçmiş olsun dilekleriyle birlikte; toplamda 4 Bin hektar alanın yangından etkilendiğini, yangının 4. Gününde kontrol altına alındığına dikkat çekerek; “Ama biz durmayacağız, bu yanan alanlara hemen fidan dikimini yapacağız.” dedi.