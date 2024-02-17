Gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu

Düzce'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.Sefer DEMİR - DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Yığılca İlçesine bağlı Yeniyer Köyünde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı.

Yaşanan kavgada 2 kişi pompalı tüfek ile yaralandı. Olayı gerçekleştiren İ.E, Ö.F ve diğer kişi olay yerinden araçları ile uzaklaştı.

Çevrediki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi önce Yığılca Devlet hastanesine ardından Düzce üniversitesi araştırma ve uygulama hastanesine kaldırıldı.

Jandar ve polis ekipleri şüpheli şahısları yakamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.