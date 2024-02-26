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Geçen yıla göre kruvaziyerde yüzde 50 artış var

GÜNDEM 26.02.2024, 17:16
Geçen yıla göre kruvaziyerde yüzde 50 artış var

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerini değerlendiren sektör temsilcileri, geçen yılın ilk ayına göre yapılan kıyaslamada gelen gemi sayısında yüzde 50, transit yolcu sayısında yüzde 152,9 olmak üzere toıplam yolcu sayısında yüzde 128,7 oranında artış gerçekleştiğini kaydetti.İZMİR (İGFA) - T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerine göre limanlarda yeni yılın ilk ayında Ocak ayında 18 adet kruvaziyer yolcu gemisiyle toplamda 19 bin 986 yolcu geldi.

2023 yılının Ocak ayında gerçekleşen sayılarla karşılaştırıldığında gelen gemi sayısında yüzdee 50, transit yolcu sayısında yüzde 152,9 ve toplam yolcu sayısında da yüzde 128,7 oranında bir artış gerçekleştiğini gördüklerini belirten Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emral Yılmaz Çavuşoğlu, "Bakanlık verilerinde 2011-2023 yıllarının sadece ocak ayında ülkemize gelen kruvaziyer yolcu sayılarına baktığımızda, 2024 yılının ocak ayında gerçekleşen yaklaşık 20 bin yolcu sayısıyla kruvaziyer limanlarımız 2011 yılından bu yana en yüksek yolcu adedine de ulaşmıştır” dedi.

2024 YILI HEDEFİ OLAN 2 MİLYON YOLCUYA ULAŞMAK ADINA İYİ BİR BAŞLANGIÇ

2023 yılını 1,5 milyon yolcuyla kapatan kruvaziyer turizmde 2024 yılı hedefi olan 2 milyon yolcuya ulaşmak adına iyi bir başlangıç yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, “Gelen gemi sayısı açısından en iyi yıl, 1.615 gemi seferiyle 2011 yılında gerçekleşmişti. Yolcu sayıları açısından en iyi yıl ise 2,26 milyon yolcu ile 2013 yılına aittir. 2013 yılından sonra kruvaziyer turizmimizde sürekli bir düşüş gerçekleşti. Pandemi döneminde kruvaziyer limanlarımız tamamıyla işlevsiz kaldı. Kruvaziyer limanlarımıza ilk yolcu, 2021 yılının son aylarında başladı. Limancılık sektöründe pandeminin en fazla kruvaziyer limanlarını etkilediğini görüyoruz. Yük limanları, alınan önlemlerle hizmet vermeye devam etti. Kruvaziyer limanları ise uzun süreli olarak işlevsiz hale geldi” değerlendirmesinde bulundu.

13 YILDA 30 FARKLI LİMANA KRUVAZİYER GEMİ YANAŞTI

Öte yandan Ordu-Ünye başta olmak üzere, Samsun, Sinop ve Trabzon gibi Karadeniz limanlarını canlandırdığını ifade eden Çavuşoğlu, "2011-2023 yılları arasındaki 13 yılda 30 farklı limana kruvaziyer gemi yanaşmıştır. 2023 yılında esas olarak sadece 22 limana kruvaziyer geminin yanaştığını bakanlık verilerinden görebiliyoruz. Ocak ayında -kruvaziyerde kış mevsiminde olması nedeniyle- gelen yolcunun %24,3’ünün İstanbul-Galataport’a geldiğini görüyoruz. Bahar aylarıyla kruvaziyer sezonunun yoğunlaşmasıyla Kuşadası ve Galataport’un ağırlığı artmaya başlayacaktır. 2023 yılında sadece iki limanımız (Kuşadası ve İstanbul-Galataport) Türkiye’ye gelen toplam kruvaziyer yolcunun %76,6’sına hizmet etmiştir" diye konuştu.

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