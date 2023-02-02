Gebze’deki okullar dezenfekte ediliyor

Kocaeli Gebze Belediyesi, ilçede bulunan okullarda dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapıyor.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi tarafından başlatılan çalışma kapsamında ilçede bulunan okullar tek tek ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.

6 Şubat Pazartesi günü çalacak ders ziline kadar, belirlenen periyotta ilçe genelindeki tüm okullarda çalışmaların tamamlanacağını belirten belediye yetkilileri; öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim görebilmeleri amacıyla haşerelere karşı ilaçlama ve diğer dezenfekte çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.