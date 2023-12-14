Gebze’de yemek tesislerine denetim

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren yemek üretim tesislerinde denetim gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren yemek üretim tesislerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, ilçe genelinde 34 adet işletmeyi denetlerken fabrikalara, iş yerlerine, okullara ve benzeri yerlere yemek hizmeti veren catering şirketlerinde genel temizlik ve hijyen kuralları başta olmak üzere; ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihi ve saklama koşulları, çalışan personelin iş kıyafeti, yetkili firmalardan ilaçlama ve atık yağ belgelerinin bulunup bulunmadığı, işyeri açma ve çalışma ruhsatıyla alakalı detaylı kontroller gerçekleştirdi.

Kamu sağlığının korunması ve tüketicilerin gıda güvenilirliğini sağlamak adına denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini belirten belediye yetkilileri, vatandaşların karşılaştığı tüm olumsuzlukları Alo 153 ve 0262 642 04 30 nolu ihbar hatlarına bildirmeleri çağrısında bulundu.