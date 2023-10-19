Gebze’de Tarihi Çarşı Hamamı restore edilecek

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün girişimleri ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 49 yıllığına devralınan Tarihi Çarşı Hamamı restore edilerek Gebzelilerin hizmetine açılacak.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün girişimleri ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 49 yıllığına devralınan Tarihi Çarşı Hamamı restore edilerek Gebzelilerin hizmetine açılacak.

Gebze’nin en eski yapılarından biri olan Tarihi Çarşı Hamamı’nda devir sonrası teknik ekiple incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz “Şu anda Çarşı Hamamı’nın içerisindeyiz. Burayı Gebze Belediyesi olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 49 yıllığına devralmış durumdayız. Burada mimarlarımız restorasyon projelerini yürütüyorlar. Proje süreci tamamlandığında restorasyona başlanacak. Çarşı hamamı olarak bilinen bu tarihi binayı Gebze halkının en çok istediği şekilde değerlendirerek kullanacağız. Şimdiden tüm Gebzeli hemşerilerimize hayırlı olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.