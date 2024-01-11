Gebze’de kaldırım işgaline izin yok!

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimler kapsamında belirlenen ve kaldırım işgali yapan işyerlerine encümen kararını uygulayarak 3 gün geçici süreyle faaliyetten men etti.

Zabıta ekipleri gelen yoğun şikâyet üzerine işyerlerinin kaldırımlara gelişi güzel malzeme bırakarak vatandaşın geliş geçişine engel teşkil etmesi, kamu alanını işgal etmesi ve kötü görüntüye sebep olması nedeniyle ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.

Denetim sonucunda ekiplerin tüm uyarılara ve Kabahatler Kanunu ile Belediye Emir ve Yasaklarına istinaden uygulanan idari yaptırımlara rağmen kaldırım işgalini sürdüren 2 adet manava 3 gün geçici süre ile faaliyetten men kararı uygulandı. Denetimlerin devam edeceğini ifade eden zabıta müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların şikâyetlerini Alo 153 hattına ve 0262 642 04 30 numaralı telefona iletmesi çağrısında bulundu.