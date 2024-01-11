Gebze’de kaldırım işgaline izin yok!
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimler kapsamında belirlenen ve kaldırım işgali yapan işyerlerine encümen kararını uygulayarak 3 gün geçici süreyle faaliyetten men etti.
Zabıta ekipleri gelen yoğun şikâyet üzerine işyerlerinin kaldırımlara gelişi güzel malzeme bırakarak vatandaşın geliş geçişine engel teşkil etmesi, kamu alanını işgal etmesi ve kötü görüntüye sebep olması nedeniyle ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.
Denetim sonucunda ekiplerin tüm uyarılara ve Kabahatler Kanunu ile Belediye Emir ve Yasaklarına istinaden uygulanan idari yaptırımlara rağmen kaldırım işgalini sürdüren 2 adet manava 3 gün geçici süre ile faaliyetten men kararı uygulandı. Denetimlerin devam edeceğini ifade eden zabıta müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların şikâyetlerini Alo 153 hattına ve 0262 642 04 30 numaralı telefona iletmesi çağrısında bulundu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|19
|50
|2. Galatasaray
|18
|47
|3. Trabzonspor
|18
|33
|4. Beşiktaş
|19
|32
|5. A.Demirspor
|19
|29
|6. Kayserispor
|19
|29
|7. Rizespor
|19
|29
|8. Antalyaspor
|19
|28
|9. Kasımpasa
|19
|26
|10. Sivasspor
|18
|24
|11. Başakşehir
|19
|23
|12. Alanyaspor
|19
|22
|13. Ankaragücü
|19
|21
|14. Gaziantep FK
|19
|21
|15. Karagümrük
|19
|20
|16. Hatayspor
|19
|20
|17. Samsunspor
|18
|18
|18. Konyaspor
|19
|18
|19. Pendikspor
|19
|15
|20. İstanbulspor
|19
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|42
|2. Kocaelispor
|17
|33
|3. Göztepe
|17
|32
|4. Sakaryaspor
|17
|32
|5. Bodrumspor
|17
|29
|6. Bandırmaspor
|17
|29
|7. Ahlatçı Çorum FK
|17
|27
|8. Gençlerbirliği
|17
|27
|9. Ümraniye
|17
|22
|10. Boluspor
|17
|22
|11. Manisa FK
|17
|19
|12. Erzurumspor
|17
|19
|13. Keçiörengücü
|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Tuzlaspor
|17
|16
|17. Giresunspor
|17
|9
|18. Altay
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. Aston Villa
|20
|42
|3. M.City
|19
|40
|4. Arsenal
|20
|40
|5. Tottenham
|20
|39
|6. West Ham United
|20
|34
|7. Brighton
|20
|31
|8. M. United
|20
|31
|9. Newcastle
|20
|29
|10. Chelsea
|20
|28
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|19
|25
|13. Fulham
|20
|24
|14. Crystal Palace
|20
|21
|15. Nottingham Forest
|20
|20
|16. Brentford
|19
|19
|17. Everton
|20
|16
|18. Luton Town
|19
|15
|19. Burnley
|20
|11
|20. Sheffield United
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|48
|2. Girona
|19
|48
|3. Barcelona
|19
|41
|4. Athletic Bilbao
|19
|38
|5. Atletico Madrid
|19
|38
|6. Real Sociedad
|19
|32
|7. Real Betis
|19
|28
|8. Getafe
|19
|26
|9. Valencia
|19
|26
|10. Las Palmas
|19
|25
|11. Rayo Vallecano
|19
|23
|12. Osasuna
|19
|22
|13. Villarreal
|19
|19
|14. Mallorca
|19
|18
|15. Deportivo Alaves
|19
|17
|16. Sevilla
|19
|16
|17. Celta Vigo
|19
|16
|18. Cadiz
|19
|15
|19. Granada
|19
|11
|20. Almeria
|19
|5