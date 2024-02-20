Gebze Zabıtası'ndan 'seyyar' denetimi

Kocaeli'de Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede seyyar satıcılara yönelik denetim çalışmalarına sürdürüyor.KOCAEİL (İGFA) - Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışmalar kapsamında ilçedeki seyyar satıcılara yönelik denetimleri sıklaştırdı.

Zabıta ekipleri, satıcıların sebep olduğu işgallere karşı çalışma düzenledi.

Vatandaşlardan ve esnaflardan gelen şikâyetler üzerine harekete geçen Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; Yeni Bağdat Caddesi başta olmak üzere Şehit Numan Dede Caddesi, Kızılay Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, İsmetpaşa Caddesi, Körfez Caddesi, Hükümet Caddesi, Kent Meydanı, Trafo Meydanı, Mutlukent Bulvarı, Akse Sapağı, Yıldızlı Cami, Sarı Camii ve Fatih Devlet Hastanesi önü gibi halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda kaldırım ve yolları gelişigüzel işgal ederek yaya ve araç trafiğini engelleyen seyyar satıcılara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmada, tüm uyarılara rağmen kanun ve mevzuatlara aykırı şekilde tezgâh açarak görüntü ve çevre kirliliğine sebebiyet veren, menşei belli olmayan, halk sağlığını tehdit eden, vergi vermeyerek kayıt dışı ekonomiye ve haksız rekabete yol açan seyyar satıcıların malları muhafaza altına alınarak 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği gereğince idari yaptırım uygulandı.

Denetimlerin devam edeceğini belirten Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 153 ve 0262 642 04 30 numaralı telefonlara bildirmeleri çağrısında bulundu.