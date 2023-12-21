Gebze Zabıtası'ndan kasa ve reyon denetimi

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmelerde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmelerde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri son zamanlarda vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine, ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde denetimlerini artırdı.

Denetimlerde rafları tek tek dolaşarak ürünlerin yer aldığı reyonlarda fiyat etiketinin bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler; ruhsat, hijyen, genel temizlik ve ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol etti.

Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden zabıta ekipleri, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların uyuşup uyuşmadığını karşılaştırdı. Fiyat etiketi uygun olmayan, kasa ve reyon arasındaki fiyat farklılıkları tespit edilen 172 işyeri hakkında tutanak tutularak Ticaret İl Müdürlüğü’ne gönderildi. Gebze Belediyesi yetkilileri vatandaşların mağdur olmaması için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında denetimlerin aralıksız devam edeceği ve vatandaşların şikayet, görüş ve önerilerini Alo 153, Alo 175 Tüketici Hattına iletilmeleri çağrısında bulunuldu.