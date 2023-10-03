Gebze Zabıtası'ndan işyeri denetimlerine devam

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kurallara uymayan güzellik salonlarını ve kahvehaneyi mühürledi.KOCAELİ (İGFA) -Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede denetimlerine devam ediyor. Müşteri toplamak ve tanıtımlarını yapmak amacıyla cadde ve sokaklarda vatandaşların yolunu keserek rahatsız edici şekilde el ilanı ve broşür dağıtımı yapan güzellik salonları hakkında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tespitinin ardından Mahalli Mülki Amir tarafından geçici süre ile faaliyetten men kararı verilmişti.

KUMAR OYNATILAN KAHVE DE MÜHÜRLENDİ

Alınan bu karar doğrultusunda belirlenen söz konusu 3 güzellik salonu Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Zabıta ekipleri ayrıca, emniyet güçleri tarafından kumar oynatıldığı tespiti yapılan ve geçici süre ile faaliyetten men kararı verilen 1 adet kahvehaneyi de mühürledi.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. Konu ile ilgili vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 153 ve 0 262 642 04 30 nolu ihbar hatlarına bildirmeleri çağrısında bulundu.