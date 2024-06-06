Gebze Trabzonlular Derneği'nden Kocaeli Valisi'ne ziyaret
Gebze Trabzonlular Derneği Başkanı Cemal Koçyiğit ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a ziyarette bulundu
Gebze Trabzonlular Derneği Başkanı Cemal Koçyiğit ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a ziyarette bulundu.Evren KIZILTAŞ / KOCAELİ (İGFA) - Geçtiğimiz hafta yapılan kongrede güven tazeleyen Gebze Trabzonlular Derneği Başkanı Cemal Koçyiğit ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Cemal Koçyiğit'e, başkan yardımcıları Akif Bal, Yakup Uzun ve Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Altınalan eşlik etti.
Cemal Koçyiğit ve yönetimi, Vali Seddar Yavuz'a derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Başkan Koçyiğit, Kocaeli Valisi'ne misafirperverliği için teşekkür etti.
Vali Seddar Yavuz da ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, dernek yönetimine başarılar diledi.
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