Gebze Ticaret Odası deprem şehitlerini unutmadı

Gebze Ticaret Odası tarafından deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlar için bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.KOCAELİ (İGFA) - 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybeden deprem şehitlerinin anılması adına GTP bir dizi etkinlik yapacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan GTO başkanı Abdurrahman Aslantaş şunları söyledi:

Ülkemizde yaşanan 6 Şubat Depreminin yıl dönümü sebebiyle; deprem şehitlerimizi anmak adına, 6.02.2024 Salı Günü Saat 13:00 de Çoban Mustafapaşa Camiinde mevlid okuması ve lokma ikramının yapılacağı ve aynı zamanda Prof. Dr. Naci Görür tarafından yazılan "Çocuklar için Deprem Kitabı"nın dağıtılacağı programımıza hepiniz davetlisiniz.