Gebze pazarlarına denetim

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında encümen kararlarını uygulayarak kurallara uymayan pazarcı esnafının tezgâhını 1 ay geçici süre ile kapattı.KOCAELİ (İGFA) - Zabıta Ekiplerivatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için ilçenin farklı bölgelerinde kurulan pazar yerlerinde; ölçü ve tartı aletlerini hileli kullanan, vatandaşa yönelik sözlü ve fiili olarak kötü muamelede bulunan, satışa sunulan ürünlerin üzerine etiket koymayan veya hileli etiket kullanan, geçiş yollarını ihlal eden, pazar içerisinde nizam ve intizama uymadan ürün satışı yapan pazarcı esnaflarına yönelik denetim yaptı.

Denetimde ekiplerin uyarılarına rağmen kuralları ihlal etmeye devam eden pazarcı esnafına 1 ay süreyle geçici süre ile faaliyetten men kararı uygulandı.

Yetkililer semt pazarlarında periyodik kontrollerin devam edeceğini, vatandaşların bu ve benzer konulardaki şikâyetleriniAlo 153 nolu hatta ve 0262 642 04 30 numaralı telefonu arayarak bildirmelerini istedi.