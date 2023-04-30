Gebze Mutlukent Dolaşım Planı hayata geçiriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Mutlukent Dolaşım Planı ile Gebze GOSB ve civarındaki kavşaklarda oluşan trafik yoğunluğunun önüne geçmeyi hedefliyorKOCAELİ (İGFA) - Hayata geçirdiği ulaşım projeleri ile şehirde yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, diğer bir yandan da şehirdeki trafiğin daha düzenli bir hal alması için dolaşım planlarını hayata geçiriyor. Bu kapsamda Gebze bölgesindeki Rahmi Dibek Caddesi-Dicle Caddesi- Organize Sanayi Caddesi ve Tem Yan Yollar 1. Etap kapsamında yapılan yeni köprü arasındaki kuzey ve güney yan yolları olan Mutlukent Dolaşım planı hayata geçiriliyor.

GOSB KAVŞAĞI İLE TEM GÜNEY YAN YOLDA YÖN DÜZENLEMESİ

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun yol düzenleme ve üstyapı yenileme işleri ile devam eden çalışmalar kapsamında Şekerpınar-Gebze yolunun bağlantı köprüsü ile Mutlukent alt geçidi arasında kalan bölümünün Mutlukent Alt Geçidine doğru tek yön, Mutlukent alt geçidinin Şekerpınar Gebze yolundan İbrahimağa Caddesine doğru tek yön, İbrahimağa Caddesinin Dicle Caddesi ile Terminal Caddesi arasında kalan bölümünün Terminal Caddesine doğru tek yön, Terminal Caddesinin İbrahimağa Caddesi ile Bağlantı Köprüsü arasında kalan bölümünün Bağlantı köprüsüne doğru tek yön ve Bağlantı Köprüsünün ise çift yön olarak değiştirilmesi gerçekleştiriliyor.

YOĞUN TRAFİĞİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ PLANLANIYOR

Son bir yılda Gebze merkezi ve civarındaki yollarda trafiğin daha rahatlaması için yön değişikliklerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki trafiğin daha hızlı ilerlemesini amaçlıyor. Gebze Mutlukent Dolaşım Planı ile özellikle bölgedeki yoğun ağır tonajlı ve servis araçlarından dolayı oluşan trafiğin önüne geçilerek, trafikte düzenin sağlanması hedefleniyor.