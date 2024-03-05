Gebze Metrosu’nda ilerleme yüzde 80’i aştı

Günde 330 bin yolcuya hizmet verecek Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı’nda ekipler yoğun mesailerini sürdürüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında projesi yapılarak yapımına başlanan ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilen Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı’nda çalışmalar sürüyor. Seyahat süresi 40 dakika olacak metro hattı, günde 330 bin yolcuya hizmet edecek. Gebze bölgesinin trafik yükünü büyük ölçüde azaltacak.

DİĞER HATLARA ENTEGRE OLACAK

Aralık ayında test sürüşü gerçekleşen metronun proje genel ilerlemesi yüzde 80’i aştı. İstasyon betonarmesi ve ince işlerin ağırlıklı olarak devam ettiği metronun; Gebze Gar İstasyonu, Marmaray Aktarması Adliye İstasyonu ve Sabiha Gökçen Metrosu ile entegrasyonu bulunacak.

GÜNDE 330 BİN YOLCU TAŞINACAK

Gebze Organize Sanayi Bölgesi-Darıca Sahil Hattı Projesi, 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edildi ve 11 istasyonda hizmet verecek. İnşa edilen toplam hat uzunluğu 30,8 kilometre olacak ve günde 330 bin yolcuya hizmet edecek.

YÜZDE 63 YERLİ ÜRETİM ARAÇLAR

Diğer yandan GoA4 Sürücüsüz 4’lü dizi yüzde 63 yerli üretim olan araçların imalatları tamamlandı. Taşıma kapasitesi 1080 olan araçların hızı 90 kilometreye kadar çıkabilecek. Metro araçlarının ray üstü teslimatı yapılırken dinamik tip test çalışmaları devam ediyor.