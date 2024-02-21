Gebze Köşklü Çeşme’de üstyapı çalışmaları sürüyor
Büyükşehir, Gebze Köşklü Çeşme Mahallesinde altyapı çalışmalarından dolayı bozulan 7 sokağın üstyapısını yenilediKOCAELİ( İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi’nde altyapı çalışmalarından dolayı bozulan 7 sokağın üstyapısını yeniledi. Altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yollarda asfalt serimi yapıldı. Osman Yılmaz Mahallesi’nde de 1 sokakta üstyapı yenilenirken Gebze, konforlu ve düzenli yollarla donatıldı. 2 ay gibi bir sürede 2 bin 100 metre yolda tamamlanan üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında yaya kaldırım onarımı devam ederken 5 bin 450 metreküp de trimer kazısı ile deforme olan eski asfalt kazısı yapıldı.
4 BİN TON ASFALT SERİLDİ
Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi 534. Sokak, 535. Sokak, 537/1 Sokak, 537/3 Sokak, 573. Sokak, 574. Sokak ve 577. Sokak ayrıca Osman Yılmaz Mahallesi’nde 626. Sokak’ta altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yollarda 7 bin 720 ton plent miks temel tabakası serimi ve 4 bin 60 ton binder asfalt serimi yapıldı. Yolun zemine oturması sonrası son kat aşınma asfalt serim çalışmalarının da önümüzdeki aylarda yapılması planlanıyor.
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