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Gebze Hünkar Çayırı'nda İstanbul fethine anma

İstanbul’un fethinin 571 Yıldönümü Fatih Sultan Mehmet Han’ın vefat ettiği Tarihi Hünkar Çayırı’nda İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr Coşkun Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikle idrak edildi

GÜNDEM 29.05.2024, 18:10
Gebze Hünkar Çayırı'nda İstanbul fethine anma

İstanbul’un fethinin 571. Yıldönümü Fatih Sultan Mehmet Han’ın vefat ettiği Tarihi Hünkar Çayırı’nda İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikle idrak edildi.KOCAELİ (İGFA) - İstanbul’un fethinin 571. Yıldönümü Fatih Sultan Mehmet Han’ın vefat ettiği Tarihi Hünkar Çayırı’nda İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikle idrak edildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde Fatih Sultan Mehmet Han’ın vefat ettiği Hünkar Çayırı’nda gerçekleştirilen programa, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve ilçe protokolü katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Mehteran konserinin ardından İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz’ın fetih konulu söyleşisiyle devam etti.

FATİH’İN HATIRASINI GEBZE’DE YAŞATACAĞIZ

Kısa bir selamlama konuşması yapan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bugün İstanbul’un Fethi’nin 571. yılını kutlamak üzere bir araya geldik. Tabi ki İstanbul'un fethi İstanbul'da kutlanacak ama özellikle burada bu mekanda niye yapıyoruz? Çünkü o fethin komutanı Fatih Sultan Mehmet burada vefat etti. Eğer onun hatırasını burada da yaşatmazsak İstanbul'un fethi ne anlama geliyor? Çağ açıp çağ kapatan ve teknolojinin en ileri boyutunu kullanan bir komutan, bir sultan, bir padişah olarak onu bilmezsek geleceğimizi de bilmeyiz. Biz hep neyi söylüyoruz; diyoruz ki tarihimizi bugünümüzü çok iyi anlayıp yorumlayacağız.

HER ZAMAN ÜLKÜMÜZ KIZIL ELMA OLACAK

Ama geleceğe dair de hayallerimiz, hedeflerimiz, ülkümüz, kızıl elmamız olacak. Dolayısıyla biz gelecek neslin yeni fetihler, yeni fatihler ortaya koyacağını ve asla bu milleti Şeyh Edebali'nin ifadesiyle ebed müddet hedefinden geri bırakmayacağız. Kıyamet sabahına kadar bu topraklarda bağımsız, hür bir devlet olarak yaşamak için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise gerçekleştirdiği konuşmasında, “Her meselede insanların söyleyeceği söz vardır. İfade edecekleri vardır. Ancak asıl olan insanın söylediğini yaşaması ve ona uygun bir hayat tarzı belirlemesidir. Bugün de Fatih'i fethi anlatmak üzere davet edilen Coşkun Hocamız, İstanbul'umuzun kültür müdürü. Tavrıyla, tutumuyla, fikriyle, kişiliğiyle Fatih'e yaraşır bir evlat. Bugünün ruhunu daha iyi anlayabilmemiz için programımıza katılan hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Soba düzenlenen program için Başkan Büyükgöz’e teşekkür ederken, programa konuşmacı olarak katılan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ise günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

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