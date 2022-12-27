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Gebze Hükümet Konağı'nın yeni tasarımı belli oldu

GÜNDEM 27.12.2022, 16:37
Gebze Hükümet Konağı'nın yeni tasarımı belli oldu

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Gebze Hükümet Konağı Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışmasının sonuçlarının paylaşıldı. 26 proje arasında birincilik ödülünü kazanan tasarım Sıddık Güven’in oldu.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Gebze Hükümet Konağı Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışmasının sonuçlarının paylaşıldığı basın toplantısında ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yanı sıra Gebze İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, belediye başkan yardımcıları Selamet Güner, Yusuf Burkut, Dursun Ali Arslan, Selamet Güner, Sedat Çelik, Mehmet Dinç, belediye birim müdürleri, yazılı ve görsel basının temsilcileri katıldı.

GEBZE’NİN POTANSİYELİNE LAYIK OLMALI

Alanında uzman mimar ve şehir plancılarından oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda birinci, ikinci, üçüncünün yanı sıra 3 adet proje de mansiyon ödülüne layık görüldü.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mevcut Kaymakamlık binasının Gebze’nin şanına yakışmadığını belirterek, "1 milyon 700 bin insanın yaşayacağı bir kent potansiyeli var Gebze’nin. Günün şartlarını da, Gebze’nin gelecek vizyonunu da yansıtacak bir hükümet konağı ihtiyacı vardı. Bakanımıza Gebze’ye yakışacak bir mimariyle proje yapılması gerekliliğini ifade ettik ve proje sürecini biz yönettik. Binanın finansmanını bakanlık sağlayacak. Sayın bakanımızın kabulüyle belediye ve bakanlık arasında protokol yapıldı ve sessiz sedasız işe koyulduk. 39 yarışmacı ön seçim için başvurdu. 17 Ekim 2022 tarihinde ön seçim çalışmaları tamamlandı ve ilan edildi. Ön seçimi kazanan 30 yarışmacıya davet gönderildi. 19 Aralık’ta da projelerin teslimi yapıldı. 26 adet proje yarışmacılar tarafından teslim edildi. Bugün itibariyle birinci, ikinci ve üçüncü proje belirlendi, 4 proje için de mansiyon ödülleri verildi. Birinci, ikinci ve üçüncü projeleri sayın bakanımıza takdim edeceğiz ve kendisinin tavsiyelerini alıp, yapım ihalesi sürecine gireceğiz" diye konuştu.

GEBZE MİLLET BAHÇESİNE KOMŞU GELECEK

Başkan Büyükgöz, "Bir kamu binasının modern olması, fonksiyonel olması, işletim maliyetinin düşük olması gerekiyor. Gebze’nin yeni hükümet konağının da bütçesi ayrılmış durumda. Yeni hükümet konağı eski kışla alanının içerisinde ancak Millet Bahçesi olarak lanse edilen 430 dönümlük alanın dışında. Millet bahçesindeki komşuluğundaki bir hükümet konağının Gebze’nin temsiliyeti noktasında önemli bir kazanım olacak. Gebze’ye güzel bir eser bırakmak için hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

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