Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi son sürat devam

Kocaeli Gebze’de yapımı süren Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireylerin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliğe ve donanıma sahip olacakKOCAELİ (İGFA) - Engelli vatandaşların kendilerine güvenen bireyler olarak yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla eğitim, sağlık ve spor alanında önemli yatırımları hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarına hızla devam ediyor. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde olduğu gibi Kocaeli genelinde engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak önemli projelere imza atan Büyükşehir, Gebze Millet Bahçesi’nde projelendirdiği Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yoğun bir çalışma yürütüyor.

B BLOKTA BETONARME İMALATI TAMAM

Özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları sosyal yaşamın içinde tutacak proje, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın idaresinde son sürat ilerliyor. 6 bin 800 metrekare inşaat alanında devam eden çalışmalarda B blok betonarme ile trafo bloğu betonarme imalatları tamamlandı. A blok zemin kat betonarme imalatlarına devam eden yüklenici firma diğer bir taraftan bodrum perdeleri ile su ve ısı izolasyonunu yapıyor. Ekipler önümüzdeki günlerde duvar imalatlarına başlayacak.

TÜM ENGELLİ BİREYLER YARARLANACAK

Bodrum ve zemin kat üzerine 2 kat olarak inşa edilecek olan Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde zihinsel engelli, down, otizm tanılı, bedensel engelli, işitme engelli, görme engelli, süreğen engel gruplarındaki tüm engelli bireyler yararlanabilecek.

YETENEKLERİ ÖN PLANA ÇIKACAK

Başta engelliler olmak üzere dezavantajlı tüm gruplara büyük kolaylıklar sağlayacak olan Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireylerin yeteneklerinin de ön plana çıkartılmasına imkan sağlayacak. Bu bağlamda merkezde hidroterapi havuzları, gündüz bakım birimleri, özel eğitim sınıfları, beceri geliştirme ve meslek edinme atölyeleri, spor ve aktivite salonları, kültürel ve sanatsal gelişim akademileri, kütüphaneler ile dinlenme ve sosyal alanlar bulunacak.