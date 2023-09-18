Gebze'deki okul projelerine yakın mercek

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ilçede yapımı devam eden okul projelerini sahada inceledi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve AK Parti Gebze İlçe Teşkilat yöneticileri, belediye başkan yardımcılarının da katıldığı inceleme turunda Gebze’de yapımı hızla devam eden okul projelerinin geldiği aşama hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Yapım çalışmaları hakkında ilgililerden bilgi alan AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz yaptığı açıklamada, “Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şener Doğan ve teşkilatımızla birlikte Gebze Teknik Anadolu Lisesi ve İnönü İmam Hatip Ortaokulunda devam eden çalışmaları yerinde inceledik” ifadelerini kullandı.