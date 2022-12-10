Gebze'de geniş kaldırım rahat trafik

Kent genelinde insan odaklı pek çok çalışma yürüten Kocaeli Büyükşehir, Gebze Körfez Caddesi’nde kaldırımları genişletiyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli genelinde araç sürücüleri ve yayalar için güvenli, konforlu yol ve kaldırımlar yapan Büyükşehir Belediyesi, dur durak demeden çalışmaya devam ediyor. Şehir içi ulaşımda vatandaşların rahatını ve konforunu düşünen Büyükşehir ekipleri, bu bağlamda Gebze’nin en işlek yerlerinden biri olan Körfez Caddesi’nde mevcut kaldırımları genişletiyor.

500 METRELİK ÇALIŞMA

Büyükşehir ekipleri, Gebze Atatürk Caddesi ile Ahmet Pembegüllü Caddesi arasında kalan Körfez Caddesi’nin 500 metrelik kısmında mevcut kaldırımları bölgedeki imarın uygunluğuna göre genişletiyor. Tatlıkuyu Köprüsünün de bulunduğu caddedeki kaldırımların genişlemesi yayaların hareket olanaklarını artırmış olacak. Ekipler çalışma dahilinde, Körfez Caddesi’ndeki orta refüjü de Adliye Caddesi’ne kadar uzatacak. Mevcut orta refüj de ‘U’ dönüşü yasağına uymayıp, Tatlıkuyu Mahallesi’ne ya da D-100’e çıkmak isteyen bazı araç sürücüleri trafiğin sıkışmasına neden oluyordu.

ADLİYE CADDESİ’NE SİNYALİZYON SİSTEMİ

Orta refüjün Adliye Caddesi’ne kadar uzanacak olması, olası kazaların önüne geçerek, trafik akışının kesintiye uğramamasını sağlayacak. Bu kapsamda Büyükşehir, bölgedeki trafiği rahatlatmak amacıyla Adliye Caddesi’nin sonuna sinyalizyon sistemi kuracak. Yaya ve sürücü güvenliği için yapılacak sinyalizasyon sistemi, Adliye Caddesi’nden gelen trafik akışının sağa ve sola dönüşünü bekleme süresini gözlemleyen sensörler sayesinde hem güvenli kılacak hem de ana yolu durdurmadan trafiği hızlandıracak.