Gebze'de balıkçılara Zabıta denetimi

Av yasağının kaldırılmasıyla deniz ürünlerine yönelik talebin artması sonucu Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gebze İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçede faaliyet gösteren balıkçılarda denetimleri sıklaştırdı.KOCAELİ (İGFA) - Satışa sunulan balıkların standartlara uygun satış yapılıp yapılmadığı hususlarının yanı sıra ziyaretlerde ayrıca tazelik, sunum, temizlik, muhafaza, fiyat etiketi ve yasal avlanma boyutu konularında denetim yapıldı.

Esnafları dikkat etmeleri gereken konularda uyaran zabıta ekipleri vatandaşlara da şikâyet, görüş ve önerilerini 0262 642 04 30 ve Alo 153 numaralarına iletmeleri çağrısında bulundu.