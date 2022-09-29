Gebze-Darıca ulaşımı 24 dakikaya düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı Adliye İstasyonu'nda ayna birleşimin tamamlanarak, ışığın görüldüğünü belirtti. Metro hattı inşaatında yüzde 63 oranında ilerleme sağladıklarını açıklayan Karaismailoğlu, hattın tamamlanmasıyla, Gebze ile Darıca arasındaki ulaşım süresinin 1 saatten 24 dakikaya ineceğini söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı Işık Görme Töreni'ne açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin güçlü sanayisinin simgesi Kocaelide, ulaşım kalitesini daha da yukarılara taşımak adına çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, 14 Haziran 2021 tarihinde, Gebze-OSB-Darıca Sahil Metro Hattının tünel kazı çalışmalarını başlattıklarını hatırlattı.

Aradan geçen 15 aylık süre zarfında 7/24 hizmet esasına göre çalışarak hatta büyük bir ilerleme kaydettiklerine işaret eden Karaismailoğlu, ulaştırma ve haberleşmede 20 yıldır büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini belirterek, "100 yılda yapılabilecek işleri 20 yılda gerçekleştirdik. Dünyayı da Türkiyeye bağladık. İlmek ilmek ördüğümüz bu sistemde demiryollarının modernleştirilmesi adına da çok çalıştık. Türkiye'de demiryolları reformunu başlatarak, âtıl kalmış demiryollarımıza büyük yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Ülkemizi demir ağlarla örmeye devam edeceğiz. Demiryollarımız için teknolojik altyapı ve hizmet süreçleri standartlarını belirledik. Özellikle dijitalleşmiş, güvenli bir demir yolu ağı için çalışıyoruz. Yerli ve milli teknolojileri üretmek, hat kapsama alanımızı genişletmek, mevcut hatlarımızı rehabilite etmek, hizmet odaklı, akıllı ve katma değerli taşımacılığı geliştirmek önceliğimiz oldu" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bir yandan şehirlerarası demiryolu ağını geliştirirken, diğer yandan Türkiye'deki şehir içi raylı sistem yatırımlarına da devam ettiklerini aktaran Bakan Karaismailoğlu, Türkiye genelinde, 12 ayrı şehirde toplam 812 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattının işletildiğini kaydetti.

Bu yatırımların en önemlileri arasında Gebze OSB Darıca Sahil Raylı Sistem Hattının geldiğine işaret eden Karaismailoğlu, hattın tamamlanmasıyla, Gebze ile Darıca arasındaki ulaşım süresinin 1 saatten 24 dakikaya düşüreceklerini dile getirdi.

"Hattımız, günde 330 bin yolcu kapasitesine sahip olacak" diyen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, " Bu önemli metro hattımızla, 2023'ten 20472ye kadar 25 yıllık perspektifte ciddi ekonomik tasarruflar elde edeceğiz. Hattımız ile birlikte, önümüzdeki 25 yılda; karayolu bakım ve işletme kazancımız; 356 milyon euro, kaza maliyetleri azalmasından kaynaklı kazancımız; 7,5 milyon euro, hava, toprak su temizliği ile birlikte iklim, yeşil alan ve biyolojik çeşitlilik şeklindeki dışsal fayda olarak yaklaşık 9,5 milyon euro, zaman kazancı olarak 2 milyar 361 milyon euro olmak üzere toplamda 2 milyar 734 milyon euro kazanç sağlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

2 EKİM'DE PENDİK  SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METRO HATTINI AÇIYORUZ

Öte yandan 2 Ekim'de, Kadıköy  Pendik Metro Hattının devamı niteliğindeki, Pendik  Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yapacaklarını dikkat çeken Karaismailoğlu, önceki yıllarda tamamlanan Kadıköy Pendik arasında çalışan metro hattını 7,4 kilometre daha uzatarak Sabiha Gökçen Havalimanına kadar ulaştırdıklarını söyledi.