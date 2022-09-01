GEA Arama Kurtarma'ya BM onayı

Gönüllüler tarafından kurulan ve 1994 yılından bu yana 50’nin üzerinde ulusal ve uluslararası afette insanların yardımına koşan GEA Arama Kurtarma Ekibi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da onaylandı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye, 30 Ağustos Zaferi'nin 100. Yılında, Birleşmiş Milletler tarafından dünyada arama kurtarma alanında en fazla akredite ekibe sahip ülke oldu.

Gönüllüler tarafından kurulan ve 1994 yılından bu yana 50’nin üzerinde ulusal ve uluslararası afette insanların yardımına koşan GEA Arama Kurtarma Ekibi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da onaylandı.

BM tarafından yeni oluşturulan hafif ve hızlı arama kurtarma ekipleri akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan GEA, sertifikasını 30 Ağustos’ta AFAD ve BM yetkililerinin katıldığı törende aldı.

GEA, ‘Hafif ve Hızlı Arama Kurtarma Ekibi’ sınıfında BM’nin onayladığı dünyadaki ilk arama kurtarma ekiplerden biri oldu.

Aynı zamanda Türkiye, 4 Ekiple (AFAD İstanbul ve Ankara, AKUT ve GEA) BM tarafından dünyada en fazla sayıda ekibi sınıflandırılan ülke unvanını kazandı.

GEA Arama Kurtarma Ekip Koordinatörü Umut Dinçşahin, ödül töreninde yaptığı konuşmada, arama kurtarma alanında 28 yıldır sürdürdükleri çalışmaların BM’in Hafif ve Hızlı Arama Kurtarma Ekip sınıflandırmasıyla somutlaştığı tatbikatı, AFAD’ın koordinasyonu ve kıymetli desteğiyle gerçekleştirmek bizler için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.