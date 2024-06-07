GE AeroSpace Türkiye'ye üs kurdu

Uçak motoru geliştirme ve üretme çalışmalarımızda önemli bir paydaş olan ve Türk havacılık sanayiine ciddi katkılar sunan GE AeroSpace, ülkemizin nitelikli insan kaynağına, katma değerli üretim ve teknoloji geliştirme vizyonuna inanarak Türkiye’deki operasyonlarını güçlendirmeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın önde gelen firmalarının yenilikçi Ar-Ge çalışmalarını Türkiye'de gerçekleştirmesi için hayata geçirilen TÜBİTAK Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destek Programı ile desteklenen GE AeroSpace’in Türkiye Teknoloji Merkezi'nin yeni yerleşkesinin açılışını yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakanlık olarak Ar-Ge merkezi statüsü verdikleri GE AeroSpace'in küresel ölçekteki beş mühendislik merkezi arasında yer alacak Türkiye Teknoloji Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Kacır, sürdürülebilir itki dahil birçok ileri teknolojiye dayalı Ar-Ge faaliyetlerine ev sahipliği yapacak merkezin, 440’ın üzerindeki araştırmacıyı bir araya getirerek ülkemizin motor teknolojilerinde yenilikçi çalışmalarına ivme kazandıracağını belirti.

Bakan Kacır, "Genç, yetenekli ve rekabetçi iş gücü, modern teşvik sistemi, iş yapma kolaylığı sağlayan mevzuat altyapısı ile Türkiye, uluslararası yatırımcıların sağlam ve dayanıklı yatırım ortağı olmaya devam edecek" mesajını verdi.

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